Удар "Шахедов" по Николаевской области: среди 8 раненых 7 – дети

28 марта россияне атаковали Николаевскую область дронами. Известно несколько раненых. Почти все из них – дети.

К вечеру в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Какие последствия дроновой атаки на Николаевщину?

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате атаки "Шахедов" на Воскресенскую общину ранения получили восемь человек. Семеро из них – это дети.

По словам чиновника, всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Заметим, что к вечеру Россия поднимала МиГ-31К, над всей Украиной нависала ракетная опасность.

Враг выпустил "Кинжалы" в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине. Там прогремели взрывы. Информация о последствиях удара пока неизвестна.

