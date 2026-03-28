Удар "Шахедов" по Николаевской области: среди 8 раненых 7 – дети
- 28 марта российские беспилотники атаковали Николаевскую область, ранив 8 человек.
- Среди пострадавших 7 детей.
28 марта россияне атаковали Николаевскую область дронами. Известно несколько раненых. Почти все из них – дети.
К вечеру в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Какие последствия дроновой атаки на Николаевщину?
Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате атаки "Шахедов" на Воскресенскую общину ранения получили восемь человек. Семеро из них – это дети.
По словам чиновника, всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Заметим, что к вечеру Россия поднимала МиГ-31К, над всей Украиной нависала ракетная опасность.
Враг выпустил "Кинжалы" в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине. Там прогремели взрывы. Информация о последствиях удара пока неизвестна.
Что известно о последних ударах России по Украине?
- В течение ночи и дня 28 марта враг массированно обстрелял три производственных предприятия. К сожалению, в результате ночных обстрелов погиб работник предприятия.
- Из-за ночной атаки россиян в Одессе повреждена крыша роддома: эвакуирован 81 человек. Кроме того, в городе зафиксированы разрушения в многоквартирных и частных домах, а также территории телецентра. Кроме жилого сектора повреждены объекты критической инфраструктуры и автомобили. Предварительно, в результате атаки погибли два человека, еще 14 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии.
- Ночью 27 марта в результате вражеского удара повреждено здание ГСЧС в Запорожье: выбиты окна, двери и ворота. Обломками иссечены служебный автомобиль и 3 частных автомобиля. К счастью, спасатели успели перейти в укрытие.