Не має бути обмежень на удари по Росії західною зброєю, – президент Естонії
Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що не має бути жодних заборон на застосування західної зброї для ударів по військових об'єктам на території Росії. Окрім цього, Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Відповідну заяву Алар Каріс зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Таллінна. Український лідер прибув до Естонії вдосвіта 11 січня.
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Допомога Україні має тривати
Алар Каріс наголосив, що Естонія до 2027 року надаватиме щорічно 0,25% оборонного бюджету на підтримку України. Він заохотив інші країни надати стільки допомоги, скільки вони можуть – аж поки Росія не закінчить війну.
Також естонський лідер наголосив, що не має бути обмежень за застосування західної зброї для ударів по Росії.
Ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об'єкти на території агресора, для того уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні,
– зазначив Каріс.
Окрім цього, Естонія має конкретні плани щодо відбудови України на прийдешні роки. Алар Каріс зазначає, що було б справедливо для цього використати заморожені російські активи. Пропозиції, яким чином це зробити наразі обговорюються.
Для Естонії українська формула миру є єдиним способом досягти миру відповідно до статуту ООН. Відпочинку не буде, аж поки депортовані діти не повернуться до України, допоки кожен винний не буде притягнутий до відповідальності.
Візит Зеленського до країн Балтії
- Днем раніше, 10 січня, Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Литву. Тоді ж він зазначив, що плануються візити й в Естонію та Латвію. Президент планує обговорити низку важливих питань, серед яких безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.
- Під час відвідин Литви президенту вдалося домовитися про нову оборону підтримку. Так, лідери країн домовилися про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами.
- Під час Ради національної оборони Литви схвалили пакет довгострокової військової допомоги для України. Мовиться про 200 мільйонів євро. Також вже у січні країна знову передасть боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери.