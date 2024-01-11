Не должно быть ограничений на удары по России западным оружием, – президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что не должно быть никаких запретов на применение западного оружия для ударов по военным объектам на территории России. Кроме того, Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Соответствующее заявление Алар Карис сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллинне. Украинский лидер прибыл в Эстонию на рассвете 11 января.

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Помощь Украине должна продолжаться

Алар Карис отметил, что Эстония до 2027 года будет предоставлять ежегодно 0,25% оборонного бюджета в поддержку Украины. Он поощрил другие страны оказать столько помощи, сколько они могут – пока Россия не закончит войну.

Также эстонский лидер подчеркнул, что не должно быть ограничений по применению западного оружия для ударов по России.

Мы не можем предотвратить, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора, для того замедлить продвижение российских войск. И потому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине,

– отметил Карис.

Кроме этого, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины на предстоящие годы. Алар Карис отмечает, что было бы справедливо использовать замороженные российские активы. Предложения, как это сделать сейчас обсуждаются.

Для Эстонии украинская формула мира является единственным способом достичь мира в соответствии с уставом ООН. Отдыха не будет, пока депортированные дети не вернутся в Украину, пока каждый виновный не будет привлечен к ответственности.

Визит Зеленского в страны Балтии.