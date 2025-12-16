Не було ознак захисту: OSINT-аналітики розкрили деталі удару по човну "Варшавянка"
- Українські дрони підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка" в Новоросійську, атака стала неочікуваною для росіян.
- OSINT-аналітики зазначили відсутність захисних заходів з боку російських сил, а уламки вибуху могли зачепити інший човен "Варшавянка".
OSINT-фахівці зазначають, що атака вочевидь стала неочікуваною для росіян.
OSINT-аналітик H I Sutton розповів деталі удару по російській військово-морській базі.
Які деталі удару по російській військово-морській базі?
Аналітик детально розібрав відео удару по підводному човну проєкту "Варшавянка" в Новоросійську, яке оприлюднила Служба безпеки України.
Він підкреслив, що атака вочевидь стала неочікуваною для росіян, адже вхід у гавань військово-морської бази залишався відкритим. Крім того, не було жодних ознак стрільби чи інших захисних заходів, які б свідчили про виявлення росіянами українського морського дрона.
Ймовірний шлях, який мав подолати український підводний безпілотник / Фото H I Sutton
Автор стверджує, що щоб зайти в гавань бази, українському безпілотнику довелося б спочатку наблизитися до входу в неї з протилежного боку, а потім здійснити різкий маневр під гострим кутом, щоб розвернутися і завдати удару по одній із ймовірно трьох субмарин Варшавянка, пришвартованих на базі.
У телеграм-каналі "Кримський вітер" зауважили, що на останніх супутникових знімках Військової гавані Новоросійська підводний човен був розташований так, що при ударі, найімовірніше, постраждала корма судна.
OSINT-аналітики розібрали атаку на російський човен / Фото "Кримський вітер"
Крім того, уламки від вибуху підводного човна в Новоросійську могли зачепити другу "Варшавянку". На кадрах OSINT-аналізу видно, що вибух дрона був навпроти корабельного гвинта і силової установки. На 22 секунді відео відбувається займання палива. На 27-й секунді видно, що осколки падають на корму іншого підводного човна "Варшавянка".
Що відомо про удар по човну "Варшавянка"?
Нагадаємо, що днями українські дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка" в Новоросійську.
Пресслужба російського флоту визнала факт атаки українських морських дронів на базу в Новоросійську та заявила про 14 загиблих військових моряків, серед яких був офіцер та 9 строковиків, а також "певні пошкодження" судна.