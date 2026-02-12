"Пропонуємо відкрити очі": Сибіга відповів Угорщині, яка скаржиться на проблеми з нафтопроводом
- Андрій Сибіга заявив, що Угорщина готується скаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".
- Сибіга зазначив, що проблеми спричинені російським ударом, але Угорщина не висловила протесту Росії.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Угорщина знову готується поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Водночас, за його словами, Будапешт не висловив Росії жодного протесту.
Відповідну заяву очільник МЗС опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.
Що сталося з нафтопроводом?
Андрій Сибіга заявив, що Росії варто звернутися з цими претензіями до Москви, адже саме російський цілеспрямований удар 27 січня спричинив пожежу на інфраструктурі нафтопроводу та зупинку транзиту.
Він також зауважив, що Угорщина не висловила жодного протесту Росії з цього приводу.
Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді,
– написав міністр.
Натомість, за його словами, правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником від моменту початку агресії проти України, і саме ця агресія є причиною всіх проблем.
Однак за роки війни уряд Віктора Орбана так і не зробив висновків та не диверсифікував постачання.
Ми пропонуємо їм відкрити очі,
– лаконічно підсумував Сибіга.
Що відомо про російські удари?
Російські війська 27 лютого атакували нафтопровід "Дружба" у Бродах Львівської області. Влада повідомила про влучення ворожого безпілотника в об'єкт критичної інфраструктури.
Раніше ворог вже бив по інфраструктурі нафтопроводу. Зокрема під атакою була станція "Августівка", яка є об'єктом Укртранснафти, що розташована поблизу Одеси.
Також росіяни атакували морський нафтовий термінал "Південний", який пов'язаний із системою "Одеса-Броди".