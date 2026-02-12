Відповідну заяву очільник МЗС опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Що сталося з нафтопроводом?

Андрій Сибіга заявив, що Росії варто звернутися з цими претензіями до Москви, адже саме російський цілеспрямований удар 27 січня спричинив пожежу на інфраструктурі нафтопроводу та зупинку транзиту.

Він також зауважив, що Угорщина не висловила жодного протесту Росії з цього приводу.

Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді,

– написав міністр.

Натомість, за його словами, правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником від моменту початку агресії проти України, і саме ця агресія є причиною всіх проблем.

Однак за роки війни уряд Віктора Орбана так і не зробив висновків та не диверсифікував постачання.

Ми пропонуємо їм відкрити очі,

– лаконічно підсумував Сибіга.

Що відомо про російські удари?