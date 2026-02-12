Соответствующее заявление глава МИД опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Читайте также "Шантаж в стиле Кремля": Петер Мадьяр заявил, что Орбан планирует слить его интимные видео
Что произошло с нефтепроводом?
Андрей Сибига заявил, что России стоит обратиться с этими претензиями к Москве, ведь именно российский целенаправленный удар 27 января вызвал пожар на инфраструктуре нефтепровода и остановку транзита.
Он также отметил, что Венгрия не выразила никакого протеста России по этому поводу.
Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде,
– написал министр.
В то же время, по его словам, правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком с момента начала агрессии против Украины, и именно эта агрессия является причиной всех проблем.
Однако за годы войны правительство Виктора Орбана так и не сделало выводов и не диверсифицировало поставки.
Мы предлагаем им открыть глаза,
– лаконично подытожил Сибига.
Что известно о российских ударах?
Российские войска 27 февраля атаковали нефтепровод "Дружба" в Бродах Львовской области. Власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в объект критической инфраструктуры.
Ранее враг уже бил по инфраструктуре нефтепровода. В частности под атакой была станция "Августовка", которая является объектом Укртранснафты, расположенной вблизи Одессы.
Также россияне атаковали морской нефтяной терминал "Южный", который связан с системой "Одесса-Броды".