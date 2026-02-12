"Предлагаем открыть глаза": Сибига ответил Венгрии, которая жалуется на проблемы с нефтепроводом

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Венгрия снова готовится пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба". В то же время, по его словам, Будапешт не выразил России никакого протеста.

Соответствующее заявление глава МИД опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Что произошло с нефтепроводом?

Андрей Сибига заявил, что России стоит обратиться с этими претензиями к Москве, ведь именно российский целенаправленный удар 27 января вызвал пожар на инфраструктуре нефтепровода и остановку транзита.

Он также отметил, что Венгрия не выразила никакого протеста России по этому поводу.

Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде,

– написал министр.

В то же время, по его словам, правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком с момента начала агрессии против Украины, и именно эта агрессия является причиной всех проблем.

Однако за годы войны правительство Виктора Орбана так и не сделало выводов и не диверсифицировало поставки.

Мы предлагаем им открыть глаза,

– лаконично подытожил Сибига.

Что известно о российских ударах?