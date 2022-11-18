Відкотилися на 30 років: у МЗС пояснили Угорщині, чому Росія зазнає збитків через війну
Угорщина вважає, що Росія не відчуває впливу санкцій Заходу. Проте такими заявами країна намагається зменшити тиск на окупантів.
Про це у коментарі для 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він спростував заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, який закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, піти у відставку.
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Що втратила країна-окупантка
Ніколенко розповів про дані, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Санкції проти Росії мають такі наслідки:
- ВВП впав від 5,5% до 9%;
- обсяг торгівлі товарами й послугами впав на 30 – 35%;
- експорт нафти до ЄС скоротиться на 90% до кінця 2022 року;
- з країни пішла майже тисяча іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
- рівень інфляції сягає 22%;
- немає можливості імпортувати технології та компоненти;
- стрімко скоротилося виробництво.
- знецінився ринок капіталу.
Російська економіка відкотилася на тридцять років, – підсумував Ніколенко.
Кому насправді потрібно у відставку
За словами речника МЗС, заяви про неефективні європейські санкції є брехнею. Як би Москва та Будапешт не применшували результат, санкції все одно обмежують можливості Росії фінансувати війну.
"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", – сказав Ніколенко.
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Угорщина підіграє Росії: останні новини
- Сійярто повідомив, що Угорщина починає співпрацю з Іраном, який постачає зброю для вбивства українців. Це має привести, на його думку, до "нормалізації ситуації".
- Трубопровід "Дружба" зупинив прокачування через російські обстріли. Проте окупанти звинуватили в цьому Україну.
- Угорщина заявила, що відмовляється тренувати ЗСУ й не фінансуватиме місію. Сійярто заявив, що для розв'язання війни потрібні перемовини України та Росії.
- Депутат парламенту Угорщини привітав Польщу з Днем незалежності й побажав зустрітися на спільному кордоні.
- ЄС планував виділити Україні допомогу на 18 мільярдів євро, але Угорщина заблокувала її.