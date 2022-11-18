Откатились на 30 лет: в МИД объяснили Венгрии, почему Россия терпит убытки из-за войны

Венгрия считает, что Россия не испытывает влияния санкций Запада. Однако такими заявлениями страна пытается снизить давление на оккупантов.

Об этом в комментарии для 24 канала рассказал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который призвал выступавших за санкции лидеров ЕС уйти в отставку.

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Что потеряла страна-оккупант

Николенко рассказал о данных, которые дают Совет Европейского Союза, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Санкции против России имеют следующие последствия:

ВВП упал с 5,5% до 9%;

объем торговли товарами и услугами упал на 30–35%;

экспорт нефти в ЕС сократится на 90% к концу 2022;

из страны ушла почти тысяча иностранных компаний, составлявших 40% ВВП;

уровень инфляции достигает 22%;

нет возможности импортировать технологии и компоненты;

стремительно сократилось производство.

обесценился рынок капитала.

Российская экономика откатилась на тридцать лет,

– подытожил Николенко.

Кому действительно нужно в отставку

По словам спикера МИД, заявления о неэффективных европейских санкциях являются ложью. Как бы Москва и Будапешт ни умаляли результат, санкции все равно ограничивают возможности России финансировать войну.

"Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?", – сказал Николенко.

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