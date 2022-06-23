Україна отримала статус кандидата в ЄС

Під час саміту ЄС, 23 червня, європейські політики схвалили історичне рішення – Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Так, схвалили офіційне рішення. Отримавши статус кандидата, Україна продовжує свій рух до членства в ЄС. Це юридичне закріплення європейського майбутнього нашої держави.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив надання статусу кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського і Майю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє – разом!,

– написав Шарль Мішель.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

Разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, що і сталось. Грузія ж рекомендацію не отримала.

Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду і прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує,

– написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже сьогодні, коли рішення про кандидатство було прийнято.

Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський про надання статусу кандидата

Президент Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата в ЄС. Він подякував Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн.

Президент наголосив, що це – історичний момент у відносинах України та ЄС.

Це – перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім – переможемо ворога і відпочиватимемо. А може, спочатку відбудуємо Україну, а потім вже відпочинемо. А може навіть, переможемо, відбудуємо, вступимо до ЄС, а потім – відпочиватимемо,

– заявив президент.

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Напередодні ЗМІ писали, що усі 27 країн ЄС одноголосно погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Спочатку рішення погодили посли країн.

Що Україні дає статус кандидата

В уряді озвучували низку переваг, які отримає Україна з цим статусом. Це започаткує всеохопну трансформацію всіх сфер.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що тепер країна матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

Також Україна стане більш привабливою для інвесторів, бізнес буде більш захищеним.

Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС. Її надаватимуть через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Шлях України до ЄС

Україна доводить своє право бути членом ЄС ще з 2014 року. Заявку на вступ президент Володимир Зеленський підписав після повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

У цьому прагненні нас одразу підтримали сусіди. Зокрема, Польща та Велика Британія. Однак лунали різні думки. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС. Неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом озвучили інше. Лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

Після цього, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.

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