Спроби Росії зірвати переговори не пройшли: Зеленський анонсував дати важливих зустрічей
- Зустріч із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих запланована на 3 січня в Україні.
- Переговори на рівні світових лідерів відбудуться у Франції 6 січня.
Президент України повідомив про низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих, які відбудуться найближчим часом. Також плануються переговори на рівні світових лідерів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на українського лідера Володимира Зеленського.
Що Зеленський каже про мирні переговори?
Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Вона запланована на 3 січня в Україні.
Незабаром після цього, 6 січня, відбудеться зустріч на рівні лідерів у Франції.
Зеленський пояснив, що 30 грудня команди України та США спілкувалися. Український лідер обговорив з Рустемом Умєровим подальші кроки та акценти в перемовинах.
Які останні новини про перемовини?
Нагадаємо, у Росії 29 грудня заявили про атаку "українських дронів" на резиденцію Путіна. У зв'язку з цим окупанти повідомили, що збираються переглянути свою переговорну позицію.
До слова, політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Путін вважає, що поточні тактичні успіхи можуть дозволити йому отримати вигідніші умови завершення війни, і тому Росія піднімає ставки в переговорах. За словами політолога, якщо через декілька місяців Росія не просунеться на фронті й втратить ще 200 – 300 тисяч загиблих, ситуація кардинально зміниться.