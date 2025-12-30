Попытки России сорвать переговоры не прошли: Зеленский анонсировал даты важных встреч

Президент Украины сообщил о ряде важных встреч с партнерами из Коалиции желающих, которые состоятся в ближайшее время. Также планируются переговоры на уровне мировых лидеров.

Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит о мирных переговорах?

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Она запланирована на 3 января в Украине.

Вскоре после этого состоится встреча на уровне лидеров во Франции, она состоится 6 января.

Зеленский объяснил, что 30 декабря команды Украины и США общались. Украинский лидер обсудил с Рустемом Умеровым дальнейшие шаги и акценты в переговорах.

Какие последние новости о переговорах?