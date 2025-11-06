Україна занурить москвичів у глибоку пітьму: коли це може статись та чого чекати від росіян

Щоночі Україна атакує військові цілі на території ворога і все частіше серед них енергооб'єкти – ТЕЦ, підстанції тощо. Деякі міста вже встигли відчути на собі блекаут, а в столиці запанікували, бо пітьма може дістатися і до них.

Військові та політичні експерти ексклюзивно для 24 Каналу розібрали, чому ціль номер один для блекаутів саме Москва, як можна дістатися до її енергетики й чи здатні росіяни виявити незгоду з терористичною владою, коли їхні будинки залишаться без опалення, води чи електроенергії.

Коли в Московській області буде блекаут?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що Московська область має бути першочерговою в переліку українських цілей для ударів.

На Москву зараз, окрім як балістикою, зайти не можна, а ось "вирубати" їй електрику на далеких підходах можна,

– додав Світан.

Можна вражати енергетику Москви на підступах через 8 технологічних коридорів, ліній електропередач та суміжну інфраструктуру, зокрема газопроводи.

Ось те, чим зараз почали займатись наші Сили оборони, це вже видно. Системність цієї роботи, плановість, певний алгоритм. Південний напрямок – удар по Орлу, це саме траса від Курська на Москву. Східний коридор – Володимир, тобто кілька сотень кілометрів від Москви тощо,

– зауважив експерт.

Видно використання різних засобів ураження, зокрема дронів: до Володимира переважно літали саме дрони, а на Орел можуть застосовуватися розраховані на більшу дальність комплекси, як-от "Нептуни".

Через це в російському інформаційному полі вже з'являються заклики готуватися до блекаутів – не лише у Бєлгороді, Курську чи Брянську, а й у Москві.

Основна мета, як вважає Світан – вивести з ладу митрополію, тобто Москву, яка контролює численні колонії, і за його оцінкою можливість "вимкнути" Москву від електрики існує.

ППО в Москві щільна, питань немає. Але лише у Москві й доки не з'явилася наша балістика. А ось по периметру ми цю павутинку потихеньку підрізаємо: коридор за коридором, ЛЕП за ЛЕПом, станція за підстанцією. Тобто це питання буде однозначно вирішено. Алгоритм роботи наших сил оборони говорить про те, що до Нового року, як мінімум, вже блекаути почнуться в деяких районах Москви,

– резюмував Світан.

Чи легко вивести з ладу енергетику Росії?

Росія успадкувала від СРСР єдину енергосистему, хоча з часом вона була змінена. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц пояснив, що теоретично Москва може отримувати підживлення електроенергією з інших регіонів – міжрегіональні перекиди працюють і практикуються. Але якщо системно атакувати ланцюги передач і підстанції, то ці резервні маршрути можна вивести з ладу.

Тоді удар по Москві й нізвідки перекинути електроенергію. І тоді в Москві з'являється тривалий блекаут,

– зауважив економіст.

Ліпсіц підкреслив ще кілька важливих моментів. Сучасна енергосистема Росії загалом функціонує, але в багатьох регіонах уже відчувається дефіцит потужності – не повсюдно, але локально.

Є поняття пікового навантаження: коли вечорами вмикається опалення, світло, прилади, виникає різкий попит, і в деяких регіонах пікові навантаження перевищують виробничі можливості іноді вдвічі. Саме для таких ситуацій існує механізм перекидання потужностей між регіонами. І знищення підстанцій руйнує цю цілісність системи, підсилює енергетичну кризу, на фоні наближення зими це дуже небезпечно.

Зауважимо, що у ніч на 2 листопада у районі міста Грязі в Липецькій області було уражено п’ять підстанцій загальною потужністю понад 5 000 МВА. Унаслідок атаки в Росії фіксували перебої з електрикою та дефіцит палива.

Крім прямого дефіциту електрики, це зупиняє промисловість і створює широкий каскад проблем: від збоїв у банківській системі до неможливості оплатити покупки або зняти готівку.

Ліпсіц наголошує, що у випадку регулярних блекаутів у Москві, бо це центр економічного життя Росії, почнуться серйозні системні збої.

Чи здатні росіяни вийти на протести?

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що саме удари по російській інфраструктурі є значно ефективнішим способом послаблення Кремля, ніж економічні санкції.

Удари стратегічною зброєю та дронами по критичній інфраструктурі Росії завдають їй набагато більших збитків. Якщо оцінювати вплив на економічну стійкість країни-агресора, то саме інтенсифікація таких ударів є найефективнішим і реальним інструментом тиску.

Політолог Валентин Гладких вважає, що росіяни дедалі більше відчувають на собі наслідки війни: після ударів дронами вони залишаються без світла, води, а через атаки на нафтопереробні заводи стикаються ще й із дефіцитом пального.

Цікаво, що через перебої з постачанням у трьох регіонах, зокрема в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі, запроваджено обмеження на продаж бензину. Ціни на пальне, зокрема АІ-92, зимовий дизель і авіагас, продовжують зростати. Протягом серпня – вересня через дефіцит палива в Росії закрили понад 360 автозаправних станцій. За даними російських ЗМІ, наразі близько кожної 50-ї АЗС взагалі не продає бензин.

Усе це може стати каталізатором внутрішнього невдоволення та навіть протестів у Росії. Політолог зазначає, що накопичення економічних, соціальних і політичних проблем здатне підштовхнути росіян до протестних дій.

Він нагадує, що під час попередніх хвиль мобілізації вже виникали осередки невдоволення, особливо у регіонах Північного Кавказу, а багато громадян тоді просто втекли за кордон.

Якщо в Росії знову розпочнуться мобілізаційні процеси, ситуація повториться, і Путін буде змушений вдатися до репресій, що лише підсилить протестні настрої. Водночас Гладких скептично оцінює можливість того, що такі виступи набудуть масштабів, здатних реально загрожувати путінському режиму.

Не сумніваюсь у тому, що вони швидше за все будуть. Проте в умовах репресивного режиму, відсутності політичної опозиції та будь-яких політичних інструментів реалізації інтересів протестувальників, дуже важко масовими демонстраціями досягнути результатів,

– підкреслив політолог.

Однак навіть локальні, короткотривалі протести, на його думку, краще, ніж повна пасивність – вони можуть стати поштовхом до подальших внутрішніх змін.

