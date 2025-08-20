В Україні оголошували повітряну тривогу: росіяни запускали ракети
- 20 серпня російська армія запустила балістичні ракети по Україні, зокрема на Сумську та Одеську області.
- Росія часто використовує балістичні ракети "Іскандер" для атак по тилових містах України.
Увечері 20 серпня російська армія запустила балістичне озброєння по Україні. На Сумську та Одеську області летіли ракети.
Куди рухаються ворожі ракети та звідки були пуски, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням, – ГУР
Що відомо про повітряну тривогу 20 серпня?
Близько 17:59 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що для Харківщини, Сумщини та Полтавщини існує загроза застосування балістичного озброєння. Перед цим росіяни запустили балістику з Курська.
Ворожі цілі рухалися на Сумську область – Суми й Лебедин – але через деякий час більше не фіксувалися.
О 18:05 додалася загроза застосування ракет з території тимчасово окупованого Криму. Звідки балістика рухалася на Одеську область, зокрема на Татарбунари.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили військові.
О 18:13 моніторингові канали повідомили, що в повітряному просторі України швидкісних цілей не було, повторних пусків також не фіксувалося.
О 18:39 у Повітряних Силах офіційно оголосили про відбій небезпеки.
Раніше з аеродромів у Росії "Орел-Південний" та "Міллерово" росіяни запустили "Шахеди" та розвідувальні БпЛА.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одеській області. Туди росіяни запустили щонайменше дві балістичні ракети.
Ракетні обстріли України: останні новини
- В ніч проти 20 серпня російська армія застосувала проти України дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 93 ударні БпЛА. Вороже озброєння влучило на 20 об'єктах. Сили ППО збили й знешкодили одну ракету та 62 ворожі дрони на Півночі та Сході країни.
- Уночі 19 серпня Росія масовано обстріляла енергетичну інфраструктуру Полтавської області, використавши крилаті ракети та ударні безпілотники. Російська атака спричинила масштабні пожежі. ППО збила 236 з 280 засобів повітряного нападу.