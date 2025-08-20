Увечері 20 серпня російська армія запустила балістичне озброєння по Україні. На Сумську та Одеську області летіли ракети.

Куди рухаються ворожі ракети та звідки були пуски, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням, – ГУР

Що відомо про повітряну тривогу 20 серпня?

Близько 17:59 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що для Харківщини, Сумщини та Полтавщини існує загроза застосування балістичного озброєння. Перед цим росіяни запустили балістику з Курська.

Ворожі цілі рухалися на Сумську область – Суми й Лебедин – але через деякий час більше не фіксувалися.

О 18:05 додалася загроза застосування ракет з території тимчасово окупованого Криму. Звідки балістика рухалася на Одеську область, зокрема на Татарбунари.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– повідомили військові.

О 18:13 моніторингові канали повідомили, що в повітряному просторі України швидкісних цілей не було, повторних пусків також не фіксувалося.

О 18:39 у Повітряних Силах офіційно оголосили про відбій небезпеки.

Раніше з аеродромів у Росії "Орел-Південний" та "Міллерово" росіяни запустили "Шахеди" та розвідувальні БпЛА.

Балістичні ракети Росія часто використовує проти України. На озброєнні у ворога є ракети "Іскандер", "Сармат", Тополь-М", "РС-24 Ярс", "Луна-М", "Точка-У" та "Булава 30". Для атак по тилових містах України російська армія найчастіше застосовує балістичні ракети "Іскандер" типу "Іскандер-К" чи "Ісканер-М". Детальніше про це озброєння читайте в нашому матеріалі

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одеській області. Туди росіяни запустили щонайменше дві балістичні ракети.

