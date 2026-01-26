Значна сніголавинна небезпека – у 2 областях України

Синоптики зробили попередження про сніголавинну небезпеку для щонайменше двох областей України. Така загроза зберігатиметься в період з 26 по 27 січня.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Де оголосили сніголавинну небезпеку?

За даними синоптиків, 26-27 січня через відлигу на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Зокрема, в гірських районах існує загроза зсувів снігу на дороги.

Через це на території регіону оголошено значну небезпеку (3 рівень). Згідно з оприлюдненою інформацією, аналогічне попередження стосується Івано-Франківської області, небезпека очікується на високогір'ї.

Тому, радимо тимчасово утриматися від походів у гори, стежити за попередженнями та уникати крутих схилів. Якщо лавина все ж зійшла, слід негайно викликати рятувальників і не намагатися діяти самостійно.

Про що попереджали раніше?