Українські військові збили російський вертоліт Ка-27

В ніч на 17 лютого ЗСУ збили вертоліт Ка-27. Операція проводилася в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим).

В Генштабі зафіксували влучання у вертоліт. Також 16 лютого було уражено три ворожі пункти управління БпЛА. Про це повідомили в Генштабі.

Як ЗСУ збили ворожий вертоліт?

Вранці 17 лютого Генштаб повідомив про збиття російського корабельного вертольота Ка-27. ЗСУ влучили у вертоліт на території Криму.

Також в Генштабі повідомили про успішну операцію зі знищення трьох ворожих пунктів управління БпЛА:

в районі Гуляйполя;

в районі Анатоліївки;

в районі н.п. Затишшя;

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,

– заявили в Генштабі.

