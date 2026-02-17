Укр Рус
24 Канал Головні новини Українські військові збили російський вертоліт Ка-27
17 лютого, 13:05
2

Українські військові збили російський вертоліт Ка-27

Данило Муринський
Основні тези
  • ЗСУ збили російський вертоліт Ка-27 в районі Камишли, Крим.
  • Генштаб також повідомив про знищення трьох ворожих пунктів управління БпЛА в різних районах.

В ніч на 17 лютого ЗСУ збили вертоліт Ка-27. Операція проводилася в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим).

В Генштабі зафіксували влучання у вертоліт. Також 16 лютого було уражено три ворожі пункти управління БпЛА. Про це повідомили в Генштабі.

Дивіться також Найбільший успіх за 2 роки: ЗСУ за 5 днів звільнили понад 200 квадратних кілометрів, – AFP 

Як ЗСУ збили ворожий вертоліт?

Вранці 17 лютого Генштаб повідомив про збиття російського корабельного вертольота Ка-27. ЗСУ влучили у вертоліт на території Криму.

Також в Генштабі повідомили про успішну операцію зі знищення трьох ворожих пунктів управління БпЛА:

  • в районі Гуляйполя;
  • в районі Анатоліївки;
  • в районі н.п. Затишшя;

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,
– заявили в Генштабі.

Останні новини про успішні операції ЗСУ

 