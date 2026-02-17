Украинские военные сбили российский вертолет Ка-27
- ВСУ сбили российский вертолёт Ка-27 в районе Камышли, Крым.
- Генштаб также сообщил о уничтожении трёх вражеских пунктов управления БпЛА в разных районах.
В ночь на 17 февраля ВСУ сбили вертолет Ка-27. Операция проводилась в районе Камышлы (ВОТ Автономной Республики Крым).
В Генштабе зафиксировали попадание в вертолет. Также были поражены три вражеских пункта управления БпЛА. Об этом сообщили в Генштабе.
Как ВСУ сбили вражеский вертолёт?
Утром 17 февраля Генштаб сообщил о сбитии российского корабельного вертолёта Ка-27. ВСУ поразили его на территории Крыма.
Также в Генштабе сообщили об успешной операции по уничтожению трёх вражеских пунктов управления БпЛА:
- в районе Гуляйполя;
- в районе Анатолиевки;
- в районе Затишье;
Потери противника и окончательные масштабы разрушений уточняются,
– заявили в Генштабе.
ВСУ поразили нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. Оккупанты использовали её для снабжения своих войск топливом.
Украинские военные уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.