Украинские военные сбили российский вертолет Ка-27

В ночь на 17 февраля ВСУ сбили вертолет Ка-27. Операция проводилась в районе Камышлы (ВОТ Автономной Республики Крым).

В Генштабе зафиксировали попадание в вертолет. Также были поражены три вражеских пункта управления БпЛА. Об этом сообщили в Генштабе.

Смотрите также Самый большой успех за 2 года: ВСУ за 5 дней освободили более 200 квадратных километров, – AFP

Как ВСУ сбили вражеский вертолёт?

Утром 17 февраля Генштаб сообщил о сбитии российского корабельного вертолёта Ка-27. ВСУ поразили его на территории Крыма.

Также в Генштабе сообщили об успешной операции по уничтожению трёх вражеских пунктов управления БпЛА:

в районе Гуляйполя;

в районе Анатолиевки;

в районе Затишье;

Потери противника и окончательные масштабы разрушений уточняются,

– заявили в Генштабе.

Последние новости об успешных операциях ВСУ