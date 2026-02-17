Укр Рус
17 февраля, 13:05
1

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-27

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • ВСУ сбили российский вертолёт Ка-27 в районе Камышли, Крым.
  • Генштаб также сообщил о уничтожении трёх вражеских пунктов управления БпЛА в разных районах.

В ночь на 17 февраля ВСУ сбили вертолет Ка-27. Операция проводилась в районе Камышлы (ВОТ Автономной Республики Крым).

В Генштабе зафиксировали попадание в вертолет. Также были поражены три вражеских пункта управления БпЛА. Об этом сообщили в Генштабе.

Как ВСУ сбили вражеский вертолёт?

Утром 17 февраля Генштаб сообщил о сбитии российского корабельного вертолёта Ка-27. ВСУ поразили его на территории Крыма.

Также в Генштабе сообщили об успешной операции по уничтожению трёх вражеских пунктов управления БпЛА:

  • в районе Гуляйполя;
  • в районе Анатолиевки;
  • в районе Затишье;

Потери противника и окончательные масштабы разрушений уточняются,
– заявили в Генштабе.

