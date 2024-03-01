Нам доведеться це зробити, – майор ЗСУ сказав, до чого треба готуватися українцям

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже два роки, говорити про її закінчення найближчим часом неможливо. Ба більше, для того, щоб здобути перемогу, українцям доведеться докласти ще більше зусиль.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, зазначивши, що кожному українцю потрібно готуватися до конкретних дій. Сьогодні дехто ще може відчувати себе розслаблено і так, ніби війна десь далеко. Але це може тривати не довго.

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Маємо працювати на спільну перемогу

Україні потрібна не тільки мобілізація чоловіків, яка триває. Існує нагальна необхідність в мобілізації усієї країни – всіх її ресурсів, всіх можливостей, виробництв тощо. Проте на сьогодні наразі це не відбулось.

Якщо говорити про конкретні речі, нам вкрай необхідно виготовляти власні боєприпаси. Також розв'язати питання створення або хоча б збору власними можливостями сучасних дронів, роботизованих безпілотних комплексів – ті, що літають, плавають, пересуваються, переносять. Все це має бути у нас,

– пояснив Жорін.

Водночас частину комплектовання найближчим часом навряд чи зможемо робити, але це зовсім інше питання: брати і шукати комплектовання або брати і шукати вже готові комплекси. Це різна і ціна, і час, і можливості.

Як наголосив Жорін, суспільство має повністю мобілізуватись. Не піти в армію, а мобілізуватись в сенсі боротись і працювати на спільну перемогу. Маємо мобілізувати підприємства, а також перейти в стан виживання, адже питання саме так і стоїть.

Якщо хтось думає, що сьогодні він ще може спокійно спати, гуляти і ні про що не думати, то це тільки сьогодні. Так чи інакше, але нам це доведеться зробити. Якщо принаймні ми хочемо перемогти,

– впевнений майор ЗСУ.

Невід'ємною обов'язковою складовою для нашої перемоги є нарощування власних сил, нарощування власного ВПК.

Власне виробництва зброї в України