Нам придется это сделать, – майор ВСУ сказал, к чему надо готовиться украинцам

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже два года, говорить о ее окончании в ближайшее время невозможно. Более того, для того, чтобы одержать победу, украинцам придется приложить еще больше усилий.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что каждому украинцу нужно готовиться к конкретным действиям. Сегодня еще некоторые могут чувствовать себя расслабленно и так, будто война где-то далеко. Но это может длиться не долго.

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Должны работать на общую победу

Украине нужна не только мобилизация мужчин, которая продолжается. Существует насущная необходимость в мобилизации всей страны – всех ее ресурсов, всех возможностей, производств и тому подобное. Однако на сегодня пока это не произошло.

Если говорить о конкретных вещах, нам крайне необходимо изготавливать собственные боеприпасы. Также решить вопрос создания или хотя сбора собственными возможностями современных дронов, роботизированных беспилотных комплексов – те, что летают, плавают, передвигаются, переносят. Все это должно быть у нас,

– объяснил Жорин.

В то же время комплектование в ближайшее время вряд ли сможем делать, но это совсем другой вопрос: искать комплектование или искать уже готовые комплексы. Это разная и время, а также различные возможности.

Как отметил Жорин, общество должно полностью мобилизоваться. Не пойти в армию, а мобилизоваться в смысле бороться и работать на общую победу. Должны мобилизовать предприятия, а также перейти в состояние выживания, ведь вопрос именно так и стоит.

Если кто-то думает, что сегодня он еще может спокойно спать, гулять и ни о чем не думать, то это только сегодня. Так или иначе, но нам это придется сделать. Если по крайней мере мы хотим победить,

– уверен майор ВСУ.

Неотъемлемой обязательной составляющей для нашей победы является наращивание собственных сил, наращивание собственного ВПК.

Собственное производство оружия в Украине