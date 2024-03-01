Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что каждому украинцу нужно готовиться к конкретным действиям. Сегодня еще некоторые могут чувствовать себя расслабленно и так, будто война где-то далеко. Но это может длиться не долго.

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Должны работать на общую победу

Украине нужна не только мобилизация мужчин, которая продолжается. Существует насущная необходимость в мобилизации всей страны – всех ее ресурсов, всех возможностей, производств и тому подобное. Однако на сегодня пока это не произошло.

Если говорить о конкретных вещах, нам крайне необходимо изготавливать собственные боеприпасы. Также решить вопрос создания или хотя сбора собственными возможностями современных дронов, роботизированных беспилотных комплексов – те, что летают, плавают, передвигаются, переносят. Все это должно быть у нас,

– объяснил Жорин.

В то же время комплектование в ближайшее время вряд ли сможем делать, но это совсем другой вопрос: искать комплектование или искать уже готовые комплексы. Это разная и время, а также различные возможности.

Как отметил Жорин, общество должно полностью мобилизоваться. Не пойти в армию, а мобилизоваться в смысле бороться и работать на общую победу. Должны мобилизовать предприятия, а также перейти в состояние выживания, ведь вопрос именно так и стоит.

Если кто-то думает, что сегодня он еще может спокойно спать, гулять и ни о чем не думать, то это только сегодня. Так или иначе, но нам это придется сделать. Если по крайней мере мы хотим победить,

– уверен майор ВСУ.

Неотъемлемой обязательной составляющей для нашей победы является наращивание собственных сил, наращивание собственного ВПК.

Собственное производство оружия в Украине