Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, что каждому украинцу нужно готовиться к конкретным действиям. Сегодня еще некоторые могут чувствовать себя расслабленно и так, будто война где-то далеко. Но это может длиться не долго.
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Должны работать на общую победу
Украине нужна не только мобилизация мужчин, которая продолжается. Существует насущная необходимость в мобилизации всей страны – всех ее ресурсов, всех возможностей, производств и тому подобное. Однако на сегодня пока это не произошло.
Если говорить о конкретных вещах, нам крайне необходимо изготавливать собственные боеприпасы. Также решить вопрос создания или хотя сбора собственными возможностями современных дронов, роботизированных беспилотных комплексов – те, что летают, плавают, передвигаются, переносят. Все это должно быть у нас,
– объяснил Жорин.
В то же время комплектование в ближайшее время вряд ли сможем делать, но это совсем другой вопрос: искать комплектование или искать уже готовые комплексы. Это разная и время, а также различные возможности.
Как отметил Жорин, общество должно полностью мобилизоваться. Не пойти в армию, а мобилизоваться в смысле бороться и работать на общую победу. Должны мобилизовать предприятия, а также перейти в состояние выживания, ведь вопрос именно так и стоит.
Если кто-то думает, что сегодня он еще может спокойно спать, гулять и ни о чем не думать, то это только сегодня. Так или иначе, но нам это придется сделать. Если по крайней мере мы хотим победить,
– уверен майор ВСУ.
Неотъемлемой обязательной составляющей для нашей победы является наращивание собственных сил, наращивание собственного ВПК.
Собственное производство оружия в Украине
- В СБУ разработали и изготавливают морские дроны, которые стали ужасом российского флота. Производство расположено в подземных цехах на территории Украины. По словам председателя СБУ Василия Малюка, надводные дроны являются "уникальным изобретением СБУ". Именно эти средства "осуществили успешное поражение" Крымского моста, большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG.
- Также в Украине введена программа поддержки технологических стартапов в оборонной отрасли MITS ("Мощь"). Ее курируют компании из Украины и США, которые имеют специализацию в области передовых оборонных технологий.
- Проект должен предоставить ВСУ быстрый и полноценный доступ к современным оборонно-технологическим решениям. В частности MITS может предоставить инвестицию стартапам в 200 тысяч долларов.
- Предприниматель и волонтер Юрий Голик вместе с партнерами создали команду инженеров, а также открыли собственное производство дронов. Он призывает других украинцев создавать и собирать дроны для ВСУ.