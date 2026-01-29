В Україну сунуть сильні морози до -30: в яких областях різко впаде температура

В Україні з 1 по 3 лютого очікується різке зниження температури повітря. Місцями мороз сягне позначки у -30 градусів.

Про це повідомляє ДСНС України.

Де очікуються морози до -30 градусів?

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що з 1 по 3 лютого вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до позначок у -20 – -27 градусів.

Зокрема, такі значення стовпчики термометрів будуть показувати у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У Києві температура буде до -20 – -25 градусів. Удень прогнозується -15 – -22 градуси.

Місцями мороз сягне -30 градусів, через що оголошуватимуть III рівень небезпеки, червоний,

– зазначили у ДСНС.

Довідково! На сайті Укргідрометцентру зазначено, що III рівень небезпеки, червоний означає, що погодні умови вкрай небезпечні, створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури. У разі оголошення цього рівня попередження рекомендується припинити діяльність у зоні дії погодних явищ, залучити заходи безпеки, скористатись можливими укриттями.

Водночас за даними надзвичайників, 4 – 5 лютого очікується поступове послаблення морозів із Заходу та Південного Заходу країни.

