Харків під ударом бомб УМПБ Д-30СН: що це за зброя, чи є від неї захист

Росія використала для завдання ударів по Харкову бомби УМПБ Д-30СН. Вони здатні планувати до цілі та коригувати свою траєкторію на основі даних з блоку навігації.

Харківське небо було знову оглушене вибухами 27 березня. Російські сили застосували проти жителів міста УМПБ Д-30СН, що є модернізованою версією ФАБ-250. Ця бомба може планувати, коригуючи траєкторію і має власний двигун для збільшення дальності польоту.

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Що відомо про бомби УМПБ Д-30СН

За словами Сергія Болвінова, начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області, одна з бомб вразила навчальний заклад, інша пошкодила житлові будинки. Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 були поранені, серед яких четверо дітей.

Аналітики наголошують: це не перший випадок використання УМПБ Д-30СН по українських містах. Раніше окупанти застосовували відповідну зброю для удару по Мирнограду, що в Донецькій області.

Про цей виріб відомо, що він створений на основі ФАБ-250. Його не лише дооснастили модулем з крилами та рульовими поверхнями, що дозволяє бомбі планувати до цілі та коригувати свою траєкторію на основі даних з блоку навігації, а також додали двигун, який дозволяє збільшити дальність її використання навіть у порівнянні з УМПК,

– пишуть у Defence express.

УМПБ Д-30СН, натхненний американським GBU-39 SDB, на відміну від свого прототипу, не демонструє точності, але є значно дешевшим. Хоча точні характеристики дальності бомби невідомі, вона, ймовірно, перевищує від 50 до 70 кілометрів, які має УМПК.

Захист від таких боєприпасів – складне завдання. ЗРК Iron Dome міг би бути ефективним, але Україна так і не отримала його. Тому важливим є знищення носіїв бомб, для чого потрібні такі далекобійні системи ППО, як Patriot, та винищувачі F-16, що дозволять контролювати повітряний простір і нейтралізувати аеродроми ворога.

Більше про атаку та її наслідки

27 березня у Харкові чули два потужні вибухи, які прогриміли майже одночасно у Шевченківському районі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі однієї людини та поранення 19 осіб.

Влучання зафіксували у житловому мікрорайоні, де бомби вразили дитячий майданчик між багатоповерхівками. Вибухи зруйнували фасади будинків, балкони та призвели до смерті 59-річного чоловіка, якого знайшли біля під'їзду.

Серед постраждалих від обстрілу – 13 осіб, які були госпіталізовані, зокрема чотирьох дітей віком від 3 місяців до 13 років. Жінки та чоловіки, які були поранені, переважно мали травми легкого та середнього ступеня.