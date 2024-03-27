Харьков под ударом бомб УМПБ Д-30СН: что это за оружие, есть ли от него защита

Россия использовала для нанесения ударов по Харькову бомбы УМПБ Д-30СН. Они способны планировать к цели и корректировать свою траекторию на основе данных из блока навигации.

Харьковское небо было снова оглушено взрывами 27 марта. Российские силы применили против жителей города УМПБ Д-30СН, что является модернизированной версией ФАБ-250. Эта бомба может планировать, корректируя траекторию и имеет собственный двигатель для увеличения дальности полета.

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Что известно о бомбах УМПБ Д-30СН

По словам Сергея Болвинова, начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области, одна из бомб поразила учебное заведение, другая повредила жилые дома. В результате атаки погиб один человек, 13 были ранены, среди которых четверо детей.

Аналитики отмечают: это не первый случай использования УМПБ Д-30СН по украинским городам. Ранее оккупанты применяли соответствующее оружие для удара по Мирнограду, что в Донецкой области.

Об этом изделии известно, что оно создано на основе ФАБ-250. Ее не только дооснастили модулем с крыльями и рулевыми поверхностями, что позволяет бомбе планировать к цели и корректировать свою траекторию на основе данных из блока навигации, а также добавили двигатель, который позволяет увеличить дальность ее использования даже по сравнению с УМПК,

– пишут в Defence express.

УМПБ Д-30СН, вдохновленный американским GBU-39 SDB, в отличие от своего прототипа, не демонстрирует точности, но значительно дешевле. Хотя точные характеристики дальности бомбы неизвестны, она, вероятно, превышает от 50 до 70 километров, которые имеет УМПК.

Защита от таких боеприпасов – сложная задача. ЗРК Iron Dome мог бы быть эффективным, но Украина так и не получила его. Поэтому важным является уничтожение носителей бомб, для чего нужны такие дальнобойные системы ПВО, как Patriot, и истребители F-16, что позволят контролировать воздушное пространство и нейтрализовать аэродромы врага.

Больше об атаке и ее последствиях

27 марта в Харькове слышали два мощных взрыва, которые прогремели почти одновременно в Шевченковском районе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, что привело к гибели одного человека и ранения 19 человек.

Попадание зафиксировали в жилом микрорайоне, где бомбы поразили детскую площадку между многоэтажками. Взрывы разрушили фасады домов, балконы и привели к смерти 59-летнего мужчины, которого нашли у подъезда.

Среди пострадавших от обстрела – 13 человек, которые были госпитализированы, в том числе четырех детей в возрасте от 3 месяцев до 13 лет. Женщины и мужчины, которые были ранены, преимущественно имели травмы легкой и средней степени.