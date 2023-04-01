Агентура по всій Україні, – ексспівробітник КДБ про зв'язки УПЦ МП зі спецслужбами Росії

У Радянському Союзі церква сприймалася як ворог, тому працівники КДБ вербували там агентів. Як наслідок у складі УПЦ МП є багато впливових російських агентів по всій території України.

Крім того, церква є дуже цікавим інструментом для російських спецслужб. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Чому Росія зробила УПЦ МП своїми агентами

Так, церква має схожу на армійську ієрархію, а також побудову, як в органів державної безпеки.

У церкви є територіальні структури, які розташовані по всій території України, тобто вона має агентуру по абсолютно по всій країні,

– розповів ексспівробітник КДБ.

Крім того, до церковників люди приходять сповідуватися та розповідають їм свої таємниці. Саме тому радянські та російські спецслужби завжди активно використовували церкву. Ба більше, вони продовжують це робити не лише в Україні, а й на території інших держав.

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Як все почалося

У СРСР вирішили вербувати церковників, щоб контролювати та використовувати у власних цілях церкву. Це стало очевидним після розпаду Радянського Союзу. Так, у країнах Балтії та Україні тоді були оприлюднені документи КДБ, у яких значилися псевдоніми ієрархів РПЦ, документи про їхнє вербування тощо.

Ті церкви, що залежали від Московського патріархату та залишилися на території нових незалежних держав, автоматично перетворилися на "п'яту колону",

– розповів ексспівробітник КДБ.

За його словами, спочатку ця "п'ята колона" не використовувалася дуже активно спецслужбами Росії, бо між країнами СНД була домовленість не вести шпигунську роботу одна проти одної. Так, працівники спецслужб цих країн навіть могли разом проводити навчання.

Перший серйозний розкол відбувся у 2014 році, коли Росія розпочала збройну агресію проти України. Відтоді РПЦ зайняла місце "п'ятої колони" в Україні та отримувала гроші, накази від Росії.

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