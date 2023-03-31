31 березня жодного штурму біля Києво-Печерської лаври так і не відбулося Зауважимо, що трансляція велася з Верхньої Лаври – Успенський собор та Трапезна.

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Штурму Лаври так і не відбулося

На місці перебувало кілька сотень людей, які не хочуть бачити у Києво-Печерській лаврі представників Московського патріархату. Вони скандували: "Слава Україні!". Водночас представники УПЦ МП влаштували шоу з читанням молитов.

Українці, що прийшли сьогодні до Лаври обурені, що представники Московського патріархату так відкрито порушують Закон України та не збираються лишати заповідник. Люди вважають, що Паші Мерседесу та його посіпакам не місце в українській святині.

Віряни УПЦ МП, які прийшли на службу до Лаври, цинічно розгорнули український стяг та слухали молитви від людей, які не можуть вголос навіть сказати, що Росія веде проти України абсолютно геноцидну війну.

Журналіст 24 Каналу Арсен Цимбалюк вирішив поспілкуватися з вірянами. Одна з присутніх там жінок розповіла, що проведення служби біля Лаври є дивним, адже зазвичай вона проходить у приміщенні. Водночас літній жінці поруч з нею це не сподобалася і вона поспішила закрити їй рота, у прямому сенсі цього слова.



Жінці не сподобалося, що інша вірянка говорить з журналістом і вона закрила їй рота / Скриншот 24 Каналу

Детальніше про те, що відбувалося на місці: дивіться відео

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