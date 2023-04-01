Агентство по всей Украине, – экс-сотрудник КГБ о связях УПЦ МП со спецслужбами России

В Советском Союзе церковь воспринималась как враг, поэтому сотрудники КГБ вербовали там агентов. Как следствие в составе УПЦ МП много влиятельных российских агентов по всей территории Украины.

Кроме того, церковь очень интересный инструмент для российских спецслужб. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Почему Россия сделала УПЦ МП своими агентами

Так, церковь имеет похожую на армейскую иерархию, а также построение, как у органов государственной безопасности.

В церкви есть территориальные структуры, расположенные по всей территории Украины, то есть она имеет агентуру по абсолютно по всей стране,

– рассказал экс-сотрудник КГБ.

Кроме того, к церковникам люди приходят исповедоваться и рассказывают свои тайны. Именно поэтому советские и российские спецслужбы всегда активно использовали церковь. Более того, они продолжают это делать не только в Украине, но и на территории других государств.

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Как все началось

В СССР решили вербовать церковников, чтобы контролировать и использовать в своих целях церковь. Это стало очевидно после распада Советского Союза. Так, в странах Балтии и Украине были обнародованы документы КГБ, в которых числились псевдонимы иерархов РПЦ, документы об их вербовке и прочее.

Те церкви, которые зависели от Московского патриархата и остались на территории новых независимых государств, автоматически превратились в "пятую колонну".

– рассказал экссотрудник КГБ.

По его словам, изначально эта "пятая колонна" не использовалась слишком активно спецслужбами России, потому что между странами СНГ была договоренность не вести шпионскую работу друг против друга. Так, работники спецслужб этих стран даже могли вместе проводить обучение.

Первый серьезный раскол произошел в 2014 году, когда Россия начала вооруженную агрессию против Украины. С этого времени РПЦ заняла место "пятой колонны" в Украине и получала деньги, приказы от России.

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