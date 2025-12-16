Укр Рус
16 грудня, 17:37
Ураження субмарини у Новоросійську: Плетенчук розкрив деталі операції й пояснив складнощі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Українські військові знищили російський підводний човен типу "Варшавянка".
  • Операція була складною через захищеність бази та важкі навігаційні умови.

Українські військові атакували російський підводний човен типу "Варшавянка" на військово-морській базі ворога у Новоросійську. Така операція наших Сил оборони була досить складною та комплексною.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. Він зауважив, що це вже друга ворожа субмарина, яку знищили наші сили.

Які деталі операції у Новоросійську відомі?

Речник розповів, що це новий антирекорд для ворога, у нього залишається ще два таких підводні човни та один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян 6 одиниць. 

Як нагадав Дмитро Плетенчук, перший підводний човен "Ростов-на-Дону", Україна уразила ще на початку серпня 2024 року. Це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

За його словами, операція з ураження човна класу 636.3 "Варшавянка" була складною, бо база в Новоросійську захищена, і останнім часом Росія в Чорному морі не тримає кораблі та човни саме через загрозу для них.

Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження та закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна та доволі складна справа,  
– наголосив він.

Представник пояснив, що у період міжсезоння умови для виходу кораблів цього типу значно ускладнюються, за його словами, з приблизно середини осені й до середини весни навігація з цієї бази стає проблемною.

Тому, як зауважує речник, росіяни вимушені там перебувати й в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не зазнати чергового ураження.

Що відомо про ураження субмарини?

  • Нагадаємо, підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" змогли підірвати російський підводний човен класу "Варшавянка". Відомо, що вороже судно зазнало критичних ушкоджень і більше не може функціонувати.

  • Це дизель-електрична субмарина, вартістю близько 500 мільйонів доларів Завдовжки підводний човен 73,8 метра, а завширшки 9,9 метра з осадкою 6,2 метра. Максимальна глибина ходу – 300 метрів.

  • Поки на офіційному рівні факт пошкодження об'єкта заперечують, з'явилася інформація про 14 загиблих військових моряків, серед яких був офіцер і 9 строковиків