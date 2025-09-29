Безпілотники 28 вересня 2025 року атакували Бєлгород. Відомо про ураження в районі підстанції ТЕЦ. По всій області зникло світло.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко розповів в етері 24 Каналу, що Бєлгородська область – це логістичний хаб для російських військ, які наступають на Україну з півночі. Електростанції там забезпечуючи не стільки цивільні потреби, як військові.

"Якщо для цивільних світла не буде, то всі аварійні системи ТЕЦ намагатимуться забезпечити електроенергією військово-промисловий комплекс, та ворожу логістику", – сказав він.

Чи зашкодить Росії знеструмлення Бєлгородської області?

За словами Івана Тимочка, росіяни максимально намагатимуться берегти свої ресурси для забезпечення військових потреб, але ці зусилля можуть сильно виснажити їхні наступальні спроможності.

Крім того, процес відновлення ТЕЦ забере певний час. Це може вплинути на усвідомлення цивільного населення, що підтримувати війну Росії проти України невигідно.

Також росіяни точно намагалися прикрити цю електростанцію, залучаючи сили, засоби та ресурси, але не вберегли. Це впливатиме на перебіг всієї ситуації у регіоні, зокрема на мобільність. Росія у свій час погрожувала і Європі, і Україні (блекаутом – 24 Канал), кажучи, що зима близько. Ну от: "Зима близько". Однак світло пропадає на їхній території,

– зазначив Іван Тимочко.

Цікаво, що Росія так і не змогла розосередити свої системи електрогенерування для того, щоб мінімізувати ризики знеструмлення власних областей.

Якщо так триватиме і далі, то російські нафтопереробні станції та інші важливі галузі, які потребують безперервного електропостачання, можуть зазнавати серйозних збитків.

Що ще Сили оборони атакували у Бєлгородській області?