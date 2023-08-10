Де найближчим часом може бути застосований "Вагнер": політолог назвав країну

Вагнерівці, які після невдалого заколоту свого ватажка Євгенія Пригожина перебазувалися до Білорусі, можуть повернутися до Росії. Адже Александр Лукашенко не має наміру фінансувати ПВК "Вагнера".

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що це не єдина причина через яку Лукашенко хоче позбутися вагнерівців. Білоруський диктатор нарешті усвідомив, в якому цугцвангу він опинився.

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Демарш Лукашенка

Насправді можна припустити, що найманці з ПВК "Вагнера" можуть зайти на територію Польщі чи Литви як нібито "нелегальні біженці". Однак відповідати за це доведеться саме Лукашенко.

В цьому випадку білоруського диктатора навіть тактична ядрена зброя не врятує. Лукашенко розуміє, що не хоче воювати з країнами НАТО. Він усвідомлює, що зараз його висунули "на передову" через маніакальну ідею Владіміра Путіна вчинити провокацію. І Лукашенко в такий спосіб намагається показати характер,

– наголосив політолог.

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Водночас вагнерівців можуть зараз активніше використовувати в Африці, де останнім часом загострилась ситуація.

В Нігері хунта захопила владу та налагодила "мости" з Пригожиним та ПВК "Вагнера". А тому наразі вагнерівці потрібніші саме на Африканському континенті,

– зауважив він.

Однак ризик через перебування ПВК "Вагнера" в Білорусі залишаються великим. Проте, на думку Ігоря Чаленко, демарш Лукашенка щодо найманців Пригожина демонструє, що Путін не може контролювати навіть власного міньйона з Білорусі.

Вагнерівці в Білорусі: що відомо

Зосередження сил найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі підвищує напруження в Польщі та Литві. Через цю загрозу країни вирішили посилити власний кордон з Білоруссю.

Тим більш що ситуація в цьому регіоні загострюється. Так, 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі в районі Біловежі. Через цей інцидент міністр оборони Маріуш Блащак заявив про посилення особового складу та засобів, зокрема гелікоптерів, на кордоні з Білоруссю.

Крім того, білоруські прикордонники на кордоні допомогли 4 мігрантам пройти повз огорожу та потрапити на територію Литви. Ба більше, білоруси залатали огорожу, щоб мігранти не мали можливості повернутися назад.

Саме тому через всі ці події Польща ухвалила рішення посилити свої війська на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. На кордоні перебуватиме 4 тисячі військових, а 6 тисяч – залишаться у резерві. У випадку виникнення нових провокацій з боку Мінська, Варшава може закрити прикордонні переходи та залізничні шляхи з Білоруссю.