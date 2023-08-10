Где в ближайшее время может быть применен "Вагнер": политолог назвал страну

Вагнеровцы, которые после неудачного мятежа своего главаря Евгения Пригожина, перебазировались в Беларусь, могут вернуться в Россию. Ведь Александр Лукашенко не намерен финансировать ЧВК "Вагнера".

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что это не единственная причина, по которой Лукашенко хочет избавиться от вагнеровцев. Белорусский диктатор наконец-то осознал, в каком цугцванге он оказался.

Важно Вагнеровцев видели в 2 километрах от границы с Польшей: в МИД страны рассказали о контрмерах

Демарш Лукашенко

На самом деле, можно предположить, что наемники из ЧВК "Вагнера" могут зайти на территорию Польши или Литвы как якобы "нелегальные беженцы". Однако отвечать за это придется именно Лукашенко.

В этом случае белорусского диктатора даже тактическое ядреное оружие не спасет. Лукашенко отдает себе отчет, что не хочет воевать со странами НАТО. Он осознает, что сейчас его выдвинули "на передовую" из-за маниакальной идеи Владимира Путина совершить провокацию. И Лукашенко таким образом пытается показать характер,

– подчеркнул политолог.

Где вагнеровцы скорее проявят себя: смотрите видео

В то же время, вагнеровцев могут сейчас активнее использовать в Африке, где в последнее время обострилась ситуация.

В Нигере хунта захватила власть и наладила "мосты" с Пригожиным и ЧВК "Вагнера". Поэтому вагнеровцы нужны именно на Африканском континенте,

– заметил он.

Однако риск из-за пребывания ЧВК "Вагнера" в Беларуси остаются высоким. Но, по мнению Игоря Чаленко, демарш Лукашенко по поводу наемников Пригожина демонстрирует, что Путин не может контролировать даже собственного миньона из Беларуси.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

Сосредоточение сил наемников ЧВК "Вагнера" в Белоруссии повышает напряжение в Польше и Литве. Из-за этой угрозы страны решили усилить собственную границу с Беларусью.

Тем более что ситуация в этом регионе обостряется. Так, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Из-за этого инцидента министр обороны Мариуш Блащак заявил об усилении личного состава и средств, в том числе вертолетов, на границе с Беларусью.

Кроме того, белорусские пограничники на границе помогли 4 мигрантам пройти через ограждение и попасть на территорию Литвы. Более того, белорусы залатали ограждение, чтобы мигранты не имели возможности вернуться назад.

Именно поэтому из-за всех этих событий Польша приняла решение усилить свои войска на границе с Беларусью до 10 тысяч. На границе будут находиться 4 тысячи военных, а 6 тысяч останутся в резерве. В случае возникновения новых провокаций со стороны Минска Варшава может закрыть пограничные переходы и железнодорожные пути с Беларусью.