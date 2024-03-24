Теракт у "Крокусі": до мережі потрапило відео розстрілу росіян, зняте терористами

"ІДІЛ" взяло на себе відповідальність за масове вбивство людей у ТРЦ Crocus City Hall під Москвою. На просторах інтернету з'явилися кадри розправи над відвідувачами торгівельного центру, зафіксовані самими нападниками.

Відповідне відео поширило інформаційне агентство Amaq, пов'язане з терористичним угрупованням "Ісламська Держава".

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Добивали з автомата і дорізали ножем

Так, на опублікованих кадрах спочатку видно одного терориста із рушницею. Його одяг заплямований кров'ю вбитих ним жертв. Зловмисник добиває людей, які поранені лежать в коридорі на одному із поверхів торгівельного центру. Потім на кадрах з'являється інший терорист. Він декілька разів перерізає горло пораненому чоловіку, який безпомічно лежить на підлозі.

Також нападники перемовляються між собою арабською. Вони кажуть щось на кшталт: "Невірні будуть переможені Іншаалах, Аллах великий, ми тут за релігію Бога" і "Іди-йди швидше, неси зброю, убий їх, не шкодуй".

Російські ЗМІ зазначають, що одяг бойовиків, на оприлюдненому відео, схожий на одяг людей, які раніше були затримані силовиками.

Так, на відео видно трьох бойовиків, четвертий знімає. Двоє з них у тому ж одязі, що й затримані у лісі під Брянськом підозрювані. Третій — у болотному лонгсліві (його немає на відео затримання), четвертий (оператор) — у легкій куртці-бомбері, з-під якої стирчить комір зеленої футболки, як в одного із затриманих.

Раніше "ІДІЛ" вже опублікувало заяву та фото нападників. У повідомленні терористів йдеться, що у розстрілі брали участь четверо бойовиків. Вони були озброєні пістолетами, ножами та коктейлями Молотова. Відповідно до заяви, троє зловмисників відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, а четвертий учасник угруповання підпалив приміщення.

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