13:51
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ

      Вбивство Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Яні Дугарь

      265 Читать новость на русском
      Дугарь продовжили запобіжний захід / racurs.ua

      Суд продовжив Яні Дугарь, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, домашній арешт. Їй заборонено без дозволу слідства залишати місце проживання в нічний час до 4 квітня.

      Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.

      Читайте також: У мережу злили листування речника МВС про "російського агента" Шеремета і підозрюваних

      Відповідно до рішення суду, нічний арешт Дурагь продовжений до 4 квітня 2020 року. Водночас прохання сторони захисту про скасування домашнього арешту відхилили.

      Важливо! 24 січня Яні Дугарь змінили запобіжний захід – з повноцінного домашнього арешту на нічний. З 20:00 до 7:00 вона повинна перебувати на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області. Також дівчину зобов’язали носити електронний браслет.

      Що відомо про продовження розслідування

      Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. 
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      37374
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Печерський суд Києва Рішення суду Розслідування Вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 7 найочікуваніших прем'єр лютого: на що піти в кіно наприкінці зими
      Марта Вересюк 303
      сьогодні , 12:00 США програють "холодну війну 2.0" Росії та Китаю, – TNN
      Світові Медіа 617
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      499
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 10212
      сьогодні , 10:12 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 1094
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук