Вбивство Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Яні Дугарь
Суд продовжив Яні Дугарь, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, домашній арешт. Їй заборонено без дозволу слідства залишати місце проживання в нічний час до 4 квітня.
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.
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Відповідно до рішення суду, нічний арешт Дурагь продовжений до 4 квітня 2020 року. Водночас прохання сторони захисту про скасування домашнього арешту відхилили.
Важливо! 24 січня Яні Дугарь змінили запобіжний захід – з повноцінного домашнього арешту на нічний. З 20:00 до 7:00 вона повинна перебувати на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області. Також дівчину зобов’язали носити електронний браслет.
Що відомо про продовження розслідування
- Раніше стало відомо, що слідчі хочуть продовжити розслідування справи щодо вбивства Павла Шеремета. Причина – вони нібито не отримали деякі матеріали.
- Заступник генпрокурора підтримав їхнє звернення, продовживши розслідування до чотирьох місяців.
Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.
Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".