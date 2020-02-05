Вбивство Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Яні Дугарь

Суд продовжив Яні Дугарь, підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, домашній арешт. Їй заборонено без дозволу слідства залишати місце проживання в нічний час до 4 квітня.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу.

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Відповідно до рішення суду, нічний арешт Дурагь продовжений до 4 квітня 2020 року. Водночас прохання сторони захисту про скасування домашнього арешту відхилили.

Важливо! 24 січня Яні Дугарь змінили запобіжний захід – з повноцінного домашнього арешту на нічний. З 20:00 до 7:00 вона повинна перебувати на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області. Також дівчину зобов’язали носити електронний браслет.

Що відомо про продовження розслідування

Раніше стало відомо, що слідчі хочуть продовжити розслідування справи щодо вбивства Павла Шеремета. Причина – вони нібито не отримали деякі матеріали.

Заступник генпрокурора підтримав їхнє звернення, продовживши розслідування до чотирьох місяців.

Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета

Юлія Кузьменко Кузьменко перебуває під вартою.

Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко Перебуває під вартою.

Перебуває під вартою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою. Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".