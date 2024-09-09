Поворотний момент у долі США: найважливіші факти про дебати Трампа і Гарріс

У США 10 вересня відбудуться президентські дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Вони триватимуть 90 хвилин із двома перервами на рекламу.

Дебати завжди відіграють ключову роль під час виборів у США, вони стануть вирішальним фактором для результату президентських перегонів. Важливі факти про майбутні дебати між американськими політиками та історичні деталі – читайте в тексті 24 Каналу.

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Як проводитимуться майбутні дебати Трампа та Гарріс

На перших дебатах цього року, що відбулися 27 червня, Джо Байден залишив передвиборчі перегони. Тоді чинний президент виглядав невпевнено, що спричинило посилення тиску з боку керівництва Демократичної партії. В результаті Байден вирішив відмовитися від участі у виборах, підтримавши свою віцепрезидентку Камалу Харріс як кандидат.

Цікаво. Офіційні особи Білого дому вважають, що у провальних дебатах винна застуда президента. Байден не згадав про свою хворобу під час виступу.

Згідно з опитуваннями, рейтинги обох кандидатів у важливих штатах досягли рівності – іноді Камала Гарріс може випереджати Трампа.

Нова кандидатка від демократів бере активну участь у мітингах з моменту свого висування, але досі не брала участі в живих дискусіях. Крім того, Гарріс дала лише одне інтерв'ю для американських ЗМІ. Тому дебати стануть для неї серйозним випробуванням, а для Трампа – останнім шансом змінити ситуацію на свою користь.

За якими правилами пройдуть дебати

Дебати відбудуться у Філадельфії, штат Пенсільванія. Правила залишаться такими ж, як під час дебатів Дональда Трампа та Джо Байдена у червні поточного року. Трамп і Гарріс будуть за трибунами протягом усього часу дебатів – 90 хвилин. Кожен кандидат отримає ручку, блокнот та пляшку води. Використання будь-яких реквізитів та заздалегідь підготовлених нотаток буде заборонено.

Члени передвиборчих команд не зможуть спілкуватися з кандидатами протягом усього заходу, включаючи рекламні паузи. Запитання від аудиторії задані не будуть. Вступні слова також не передбачені.

Що відомо про підготовку Трампа до дебатів

Члени команди Трампа наголошують, що основним способом підготовки експрезидента до дебатів є зустрічі з виборцями та відповіді на запитання журналістів. Водночас команда Трампа наголошує на дебатах, особливо в контексті протистояння з Камалою Гарріс.

В останні тижні у передвиборчій команді Трампа дійшли висновку, що жодні дії, що були здійснені до дебатів, не зможуть суттєво вплинути на рейтинги Гарріса. Оскільки вони сумніваються, що послання республіканця досягне виборців, радникам Трампа залишається сподіватися, що їхній кандидат зможе надихнути публіку своїм виступом.

Важливо. Раніше американські ЗМІ оприлюднили можливі деталі плану Дональда Трампа щодо війни в Україні. Згідно з планом, США продовжать допомагати Україні, якщо Київ погодиться на переговори з Москвою, при цьому дозволивши Україні наполягати на поверненні всіх територій. У разі підписання мирної угоди, яку прийме Україна, США можуть скасувати санкції проти Росії.

Радники Трампа вважають, що відключення мікрофонів може піти на користь, вважаючи, що це обмежує Гарріс у можливості коментувати факти, які озвучує Трамп, у реальному часі. Слід зазначити, що Трампа часто ловлять на маніпуляціях з фактами і навіть на брехні.

Крім того, відключення мікрофонів позбавляє Гарріс шансів жартувати над Трампом – прийом, який вона активно використовувала у дебатах 2019 та 2020 років.

Що відомо про підготовку Гарріс до дебатів

У команді Гарріс розуміють, що їхній суперник Трамп – серйозний конкурент. Крім того, слід зазначити, що вони раніше ніколи не перетиналися у прямому протистоянні.

Камала Гарріс останніми місяцями активно готувалася до дебатів. Її команда зазначає, що під час перерв між мітингами кандидат вивчила багато книг та інформаційних матеріалів. Завершальний етап підготовки розпочався 5 вересня, коли Гарріс призупинила свої передвиборчі поїздки та зосередилася на тренуваннях із командою перед дебатами у Пенсільванії, де вони й проходитимуть.

Найяскравіші моменти дебатів у США

Ось деякі пам’ятні моменти з історії президентських дебатів у США – від зовнішнього вигляду кандидатів до помилок, до спланованих нападів і беззастережних відповідей.

1960 рік – Перші дебати в історії США

Перші і, можливо, досі найвідоміші телевізійні президентські дебати США, в яких телегенічний демократ Джон Ф. Кеннеді зіткнувся з віцепрезидентом-республіканцем Річардом Ніксоном, створивши визначальні моменти як для президентських дебатів, так і для самого телебачення.

Ніксон одужував після хвороби, але відмовився від макіяжу. Кажуть, що телеглядачі визнали Кеннеді переможцем, тоді як радіослухачі віддали Ніксону або назвали нічию. Кеннеді виграв вибори з незначною кількістю результатів. Через три роки його вбили.

Річард Ніксон і Джон Ф. Кеннеді дискутують один з одним у 1960 році / Pictorial Parade

1976 рік – Критична помилка Форда

Президент-республіканець Джеральд Форд, який змінив Ніксона після Вотергейтського скандалу, намагався ліквідувати розрив із демократом Джиммі Картером, але потім зауважив: "Немає радянського домінування в Східній Європі, і ніколи не буде під адміністрацією Форда".

У контексті холодної війни це було розцінено як критична помилка, і Картер виграв вибори.

Джеральд Форд і Джиммі Картер під час перших дебатів 23 вересня 1976 року /Девід Х’юм Кеннерлі

1980 рік – Дебати із найбільшою кількістю глядачів

Картер звинуватив республіканця Рональда Рейгана в планах скоротити фінансування медичного обслуговування людей похилого віку. Рейган, який скаржився на те, що Картер неправильно викладає його позицію з багатьох питань, сказав зі сміхом: "Ось знову".

Публіка вибухнула. Дуель зібрала 80,6 мільйона глядачів, що є найбільшим показником за всю історію президентських дебатів на той час.

Дебати Джиммі Картера і Рональда Рейгана в Клівленді в 1980 році / AP

1984 рік – Друге обрання Рейгана

73-річний Рейган, який на той час був найстарішим президентом в історії США, під час других дебатів із 56-річним кандидатом від Демократичної партії Уолтером Мондейлом порушив питання про свій вік такими словами: "Я хочу, щоб ви знали, що я не буду робити вік проблемою цієї кампанії. Я не збираюся використовувати в політичних цілях молодість і недосвідченість мого суперника".

Рейгана було переобрано.

Дебати Рональда Рейгана та Волтера Мондейла в Канзас-Сіті, Міссурі, 1984 рік / AP

1988 рік – Беземоційний виступ Дукакіса

Демократа Майкла Дукакіса, який виступає проти віцепрезидента-республіканця Джорджа Буша-старшого, запитали, чи підтримає він смертну кару для тих, хто зґвалтував і вбив його дружину. "Ні, Бернарде", – відповів губернатор Массачусетсу.

І я думаю, ви знаєте, що я все своє життя виступав проти смертної кари,

– сказав він.

Його критикували як холодного та беземоційного, і він програв вибори.

Джордж Буш-старший і Майкл Дукакіс дискутують у Вінстон-Сейлемі, штат Північна Кароліна, у 1988 році / архів Bettmann

1988 рік – Невдала репліка Куейла

У віцепрезидентських дебатах напарник Буша Ден Куейл порівняв себе з Джоном Кеннеді. Сенатор-демократ Ллойд Бентсен відповів: "Сенаторе, я служив з Джеком Кеннеді. Я знав Джека Кеннеді. Джек Кеннеді був моїм другом. Сенаторе, ви не Джек Кеннеді".

Ймовірно, це найвідоміша репліка, яка будь-коли виголошувалась під час дебатів на посаді віцепрезидента, і з того часу її часто пародіювали.

Ллойд Бентсен тисне руку Дену Куейлу перед початком їхніх віцепрезидентських дебатів в Омахі, штат Небраска, у 1988 році / AP

1992 рік – Недоречний жест Буш-старшого

У тристоронній боротьбі з демократом Біллом Клінтоном і бізнесменом Россом Перо президент Джордж Буш-старший зробив фатальну помилку, подивившись на годинник.

Це справляло враження гордовитого, відстороненого чинного президента, який не хотів бути там і сприймав занадто багато як належне. Пізніше Буш зізнався, що думав: "Ще лише 10 хвилин цього лайна". Він програв Клінтону.

Джордж Буш-старший дивиться на годинник під час дебатів у президентській кампанії 1992 року з Россом Перо та Біллом Клінтоном / AP

2000 рік – Агресивна поведінка Гора

Віцепрезидент від Демократичної партії Ел Гор лідирував в опитуваннях, але голосно зітхнув, коли виступив його суперник, республіканець Джордж Буш.

Також його розкритикували за вторгнення в особистий простір Буша, коли Буш йшов вперед, а Гор підвівся і рушив до свого суперника, ніби чекаючи бійки. Буш звільнив його, кивнувши, і виграв результативні вибори, які викликали серйозні суперечки.

Джордж Буш і Ел Гор під час дебатів у Сент-Луїсі, Міссурі, 2000 рік / Reuters

2012 рік – Вираз Ромні про жінок

Багато хто вважав, що президент Барак Обама "зателефонував" у свій перший невдалий виступ на дебатах проти республіканця Мітта Ромні, який виступив вище очікувань. Але під час других дебатів Ромні, відповідаючи на запитання про гендерну рівність в оплаті праці, сказав, що у нього є "повні палітурки жінок" як кандидатів на посади в кабінеті.

Ця фраза стала мемом у соціальних мережах, і Ромні програв.

Мітт Ромні та Барак Обама дебатують один з одним у Денвері, штат Колорадо, у 2012 році / AP

2016 рік – Яскравий виступ Трампа

За відсутності чинного президента республіканець Дональд Трамп і демократ Гілларі Клінтон дискутували відповідно як аутсайдер і досвідчений державний службовець. У, мабуть, найбільш довготривалому звуковому фрагменті Клінтон вразила несплату Трампом податку на прибуток у кількох податкових деклараціях, які на той час були публічними.

"Це робить мене розумним", – відповів Трамп.

Він також назвав людей, які приїжджають до США, "поганими людьми", неправильно вимовляючи це слово.

Дональд Трамп слухає, як Гілларі Клінтон відповідає на запитання аудиторії під час президентських дебатів у ратуші в Сент-Луїсі, штат Міссурі, у 2016 році / Reuters

2020 рік – Коронавірус Трампа

Трамп обговорював Джо Байдена у характерній для нього агресивній манері, рясніючи перервами. У якийсь момент роздратований Байден благав: "Ти заткнешся, чоловіче?".

Цей пам’ятний рядок прозвучав, коли на графік дебатів вплинув новий вірус, Covid-19, який поширювався країною. Трамп дав позитивний результат тесту на вірус, що призвело до скасування других дебатів.

Колишній керівник його штабу стверджував, що Трамп отримав позитивний тест перед першими дебатами, але не розголошував це, твердження, яке Трамп назвав "фейковими новинами". Байден виграв вибори.

Дональд Трамп і Джо Байден зустрічаються в Клівленді, штат Огайо, у 2020 році / AP

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що завершить війну в Україні ще до кінця 2024 року у разі перемоги на виборах. Цього разу політик розкрив, у чому полягає його план.