Двох місяців замало, – експертка припустила, коли після припинення вогню можливі вибори

Дональд Трамп заявив про необхідність провести вибори в Україні, раніше на цьому наполягали росіяни. Втім головною умовою для проведення голосування офіційний Київ називає режим припинення вогню.

Радниця з Юридичних питань Громадської мережі "Опора", членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні Ольга Коцюруба зауважила 24 Каналу, що це питання обговорюють у Верховній Раді.

Скільки часу потрібно для проведення виборів?

Робочі групи, які зараз працюють, говорять про те, що для проведення виборів потрібно щонайменше 6 місяців після завершення воєнного стану або як це ще називають – "настання безпекових умов".

На нашу думку, 60 днів – абсолютно недостатньо, щоб розв'язати низку питань, які є. Наприклад, визначити можливість голосування за кордоном. Є виклики, які стоять перед Державним реєстром виборців, бо ми розуміємо, що зараз його дані не є актуальними,

– пояснила Ольга Коцюруба.

Всі ці питання неможливо вирішити у короткий термін двох місяців. Потрібно значно більше часу. До того ж серйозним викликом залишається безпека. Наприклад, місто Херсон станом на кінець 2025 року не відповідає безпековим умовам для проведення виборів.

Тому мовиться не лише про відстань від фронту, адже зрозуміло, що Росія може використовувати різні дрони. Але також важливими є укриття, можливість швидкого реагування з боку відповідних служб. Тож є багато аспектів, які потрібно враховувати й чітко визначати на рівні законодавства.

Ба більше, має бути орган, який візьме відповідальність за ухвалення цього рішення, базуючись на завчасно створених, чітких критеріях.

До слова! В Офісі Президента заявили, що для проведення виборів потрібно знайти фінансування. Орієнтовно воно може обійтися у 20 мільярдів гривень. Також незрозуміло, як гарантувати право обирати та бути обраними – людям, які живуть у прифронтових регіонах, а також військовим.

Що відомо про можливі вибори в Україні?