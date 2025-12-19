Не маю наміру триматись за крісло президента, – Зеленський назвав умови для виборів в Україні

Володимир Зеленський заявив, що він не має наміру триматися за президентське крісло. Водночас глава держави наголосив, що для виборів у воєнний час потрібно виконати багато роботи, в тому числі й законодавчої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського польському агентству PAP.

До теми Трамп закликав провести вибори в Україні: чи згодні європейці

Що сказав Зеленський про вибори в Україні під час воєнного стану?

В інтерв'ю Володимира Зеленського запитали про можливість проведення виборів в Україні, якщо їх можна буде провести безпечно. У відповідь український лідер нагадав, що Росія постійно бомбардує цивільні об'єкти в країні.

Також глава держави підкреслив, що на сигнали США щодо виборів він відповів дуже відкрито.

Я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів,

– наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві. Водночас опитування показують, що значна частка українців не підтримує проведення виборів до припинення вогню.

"Якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то, безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час. Ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", – оцінив президент.

Зрештою Володимир Зеленський підкреслив, що якщо є можливість гарантувати безпеку людей на час проведення президентських виборів у воєнний час, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то він тільки за їх проведення.

До речі, політична оглядачка Юлія Забєліна в етері 24 Каналу наголосила, що Володимир Зеленський зробив гарний політичний хід стосовно виборів та референдуму щодо територій нашої держави. Таким чином Київ хоче показати ставлення суспільства на пропозицію США стосовно виведення ЗСУ з Донбасу.

Чому виникло питання президентських виборів в Україні?