Не маю наміру триматись за крісло президента, – Зеленський назвав умови для виборів в Україні
- Зеленський заявив, що не має наміру триматися за президентське крісло та готовий до виборів, якщо їх можна провести безпечно і демократично.
- Для проведення виборів у воєнний час необхідні законодавчі зміни. Водночас багато українців не підтримують вибори до припинення вогню.
Володимир Зеленський заявив, що він не має наміру триматися за президентське крісло. Водночас глава держави наголосив, що для виборів у воєнний час потрібно виконати багато роботи, в тому числі й законодавчої.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського польському агентству PAP.
Що сказав Зеленський про вибори в Україні під час воєнного стану?
В інтерв'ю Володимира Зеленського запитали про можливість проведення виборів в Україні, якщо їх можна буде провести безпечно. У відповідь український лідер нагадав, що Росія постійно бомбардує цивільні об'єкти в країні.
Також глава держави підкреслив, що на сигнали США щодо виборів він відповів дуже відкрито.
Я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів,
– наголосив Зеленський.
Водночас глава держави зауважив, що організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві. Водночас опитування показують, що значна частка українців не підтримує проведення виборів до припинення вогню.
"Якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то, безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час. Ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно", – оцінив президент.
Зрештою Володимир Зеленський підкреслив, що якщо є можливість гарантувати безпеку людей на час проведення президентських виборів у воєнний час, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то він тільки за їх проведення.
До речі, політична оглядачка Юлія Забєліна в етері 24 Каналу наголосила, що Володимир Зеленський зробив гарний політичний хід стосовно виборів та референдуму щодо територій нашої держави. Таким чином Київ хоче показати ставлення суспільства на пропозицію США стосовно виведення ЗСУ з Донбасу.
Чому виникло питання президентських виборів в Україні?
На початку грудня американський президент Дональд Трамп заявив, що вже варто проводити президентські вибори в Україні. Американський лідер переконаний, що влада нібито використовує війну, щоб не проводити голосування.
Згодом Володимир Зеленський відповів президенту США, сказавши, що готовий до виборів. Він також закликав США і європейських партнерів допомогти гарантувати безпеку, а парламентарів підготувати варіанти проведення виборів під час воєнного стану.
З усім тим, Зеленський зауважив, що головною умовою для проведення виборів в Україні є припинення вогню з Росією. Також, за словами глави держави, для підготовки до виборів потрібно 60 – 90 днів, але цей строк може бути змінений й узгоджений із партнерами та Росією.
Цікаво, що російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про нібито готовність припинити удари по Україні в разі проведення виборів. Також глава Кремля вимагає, щоб українці в Росії мали право голосувати на цих виборах.