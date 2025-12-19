Не намерен держаться за кресло президента, – Зеленский назвал условия для выборов в Украине
- Зеленский заявил, что не намерен держаться за президентское кресло и готов к выборам, если их можно провести безопасно и демократично.
- Для проведения выборов в военное время необходимы законодательные изменения. В то же время многие украинцы не поддерживают выборы до прекращения огня.
Владимир Зеленский заявил, что он не намерен держаться за президентское кресло. В то же время глава государства подчеркнул, что для выборов в военное время нужно выполнить много работы, в том числе и законодательной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского польскому агентству PAP.
К теме Трамп призвал провести выборы в Украине: согласны ли европейцы
Что сказал Зеленский о выборах в Украине во время военного положения?
В интервью Владимира Зеленского спросили о возможности проведения выборов в Украине, если их можно будет провести безопасно. В ответ украинский лидер напомнил, что Россия постоянно бомбит гражданские объекты в стране.
Также глава государства подчеркнул, что на сигналы США относительно выборов он ответил очень открыто.
Я сказал, что не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло. Конечно, если будет обеспечена возможность проведения надлежащих, достойных и демократических выборов,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства отметил, что организация выборов в условиях военного времени потребует законодательных изменений в украинском законодательстве. В то же время опросы показывают, что значительная часть украинцев не поддерживает проведение выборов до прекращения огня.
"Если спросить украинских граждан, хотят ли они этих выборов и готовы ли к ним, то, несомненно, все боятся проведения выборов в военное время. Никто не может представить, как это можно сделать безопасно и честно", – оценил президент.
В конце концов Владимир Зеленский подчеркнул, что если есть возможность гарантировать безопасность людей на время проведения президентских выборов в военное время, чтобы людей просто не убивали, когда они приходят на избирательные участки, то он только за их проведение.
Кстати, политический обозреватель Юлия Забелина в эфире 24 Канала отметила, что Владимир Зеленский сделал хороший политический ход относительно выборов и референдума по территориям нашего государства. Таким образом Киев хочет показать отношение общества на предложение США по выводу ВСУ с Донбасса.
Почему возник вопрос президентских выборов в Украине?
В начале декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что уже стоит проводить президентские выборы в Украине. Американский лидер убежден, что власть якобы использует войну, чтобы не проводить голосование.
Впоследствии Владимир Зеленский ответил президенту США, сказав, что готов к выборам. Он также призвал США и европейских партнеров помочь гарантировать безопасность, а парламентариев подготовить варианты проведения выборов во время военного положения.
При всем том, Зеленский заметил, что главным условием для проведения выборов в Украине является прекращение огня с Россией. Также, по словам главы государства, для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней, но этот срок может быть изменен и согласован с партнерами и Россией.
Интересно, что российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о якобы готовности прекратить удары по Украине в случае проведения выборов. Также глава Кремля требует, чтобы украинцы в России имели право голосовать на этих выборах.