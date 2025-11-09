В Одесі пролунали вибухи: в місті загроза БпЛА з моря

Вдень росіяни почали терор Одещини ударними дронами. У регіоні чули вибухи.

Близько 15:00 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Близько 15:05 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА на Одесу з акваторії Чорного моря.

О 15:30 моніторингові канали писали про те, що у місті вибухи. Чути, як сили ППО працюють по російських дронах.

Вибухи в Одесі лунали і вранці.

Уночі окупанти завдали ударів по Одеській області. Хоча ППО знищили більшість цілей, уламки пошкодили житлові будинки. Пошкоджено гараж, дахи двох будинків, а також газову трубу.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 34 ворожі дрони на півночі та сході країни. Втім, на жаль, відбулося влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Які наслідки останніх ударів Росії по Одещині?