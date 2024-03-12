Нафтопереробний завод "Лукойл" у Росії має серйозні проблеми після атаки дронів, – Reuters

Після нічної атаки дронів у Нижньогородській області Росії постраждав нафтопереробний завод "Лукойл". Там почалась серйозна пожежа, щонайменше половина виробництва на заводі зупинена.

Видання Reuters з посиланням на два джерела повідомляє, що після атаки дронами у місті Кстово Нижньогородської області серйозно постраждав нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ). Він переробляв понад 5% нафти в Росії.

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Наслідки атаки дронами на заводі "Лукойл"

Журналісти повідомили, що з ладу вийшла первинна установка перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства.

Джерела в галузі повідомили Reuters на умовах анонімності, що в результаті атаки було пошкоджено головну установку перегонки нафти (АВТ-6) на НОРСІ, а це означає, що щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. "Лукойл" відмовився від коментарів,

– повідомляє Reuters.

РосЗМІ повідомляють, що АВТ-6 забезпечувала близько 53% від переробки всього НПЗ.

Хоч "Лукойл" ніяк не коментує ситуацію, губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін опублікував фотографію пожежної машини біля НПЗ НОРСІ і повідомив, що екстрені служби працюють над гасінням пожежі.

Об'єкт паливно-енергетичного комплексу був атакований безпілотними літальними апаратами,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Він також додав, що постраждалих немає.

Пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл": дивіться відео

Це серйозний удар по Кремлю

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у Кстовській промзоні – четвертий за обсягом переробки в Росії.

За даними джерел Reuters в цій галузі, НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйонів тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Він також переробляє близько 4,9 мільйона тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії, 6,4% дизельного пального, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного пального в країні.

Видання зазначає, удар по російських нафтових об'єктах є проблемою для Путіна. Внутрішні ціни на бензин є чутливими напередодні президентських виборів 15 – 17 березня. Кремль навіть запровадив шестимісячну заборону на експорт бензину від 1 березня.

Варто зауважити, що нині в Росії дуже "тривожно", зокрема: