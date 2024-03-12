Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в России имеет серьезные проблемы после атаки дронов, - Reuters

После ночной атаки дронов в Нижегородской области России пострадал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Там начался серьезный пожар, по меньшей мере половина производства на заводе остановлена.

Издание Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что после атаки дронами в городе Кстово Нижегородской области серьезно пострадал нефтеперерабатывающий завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” (НОРСИ). Он перерабатывал более 5% нефти в России.

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Последствия атаки дронами на заводе "Лукойл"

Журналисты сообщили, что из строя вышла первичная установка переработки нефти АВТ-6, мощность которой составляет около половины от переработки всего предприятия.

Источники в отрасли сообщили Reuters на условиях анонимности, что в результате атаки была повреждена главная установка перегонки нефти (АВТ-6) на НОРСИ, а это означает, что по меньшей мере половина производства на заводе остановлена. "Лукойл" отказался от комментариев,

– сообщает Reuters.

РосСМИ сообщают, что АВТ-6 обеспечивала около 53% от переработки всего НПЗ.

Хотя "Лукойл" никак не комментирует ситуацию, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фотографию пожарной машины возле НПЗ НОРСИ и сообщил, что экстренные службы работают над тушением пожара.

Объект топливно-энергетического комплекса был атакован беспилотными летательными аппаратами,

– написал он в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что пострадавших нет.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл": смотрите видео

Это серьезный удар по Кремлю

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в Кстовской промзоне – четвертый по объему переработки в России.

По данным источников Reuters в этой отрасли, НОРСИ перерабатывает около 15,8 миллионов тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Он также перерабатывает около 4,9 миллиона тонн бензина, что составляет 11% от общего объема производства в России, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива в стране.

Издание отмечает, удар по российским нефтяным объектам является проблемой для Путина. Внутренние цены на бензин являются чувствительными накануне президентских выборов 15 – 17 марта. Кремль даже ввел шестимесячный запрет на экспорт бензина с 1 марта.

Стоит заметить, что сейчас в России очень "тревожно", в частности: