Удари відновились: полковник запасу сказав, що шукали "добрі" дрони в Грозному

Українські дрони регулярно б'ють по російських військових об'єктах. Нещодавно вони дістали навіть до Чечні.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що безпілотники прилетіли по військовій частині полку росгвардії "Ахмат". Зрозуміло, що це легальна військова ціль.

До теми У Путіна неочікувана проблема: інтерв'ю авіаексперта про удар по Таганрогу та ракетні атаки

Чого очікувати далі?

Як наголосив Світан, надзвичайно добре, що Силам оборони України вдається добиратися до Кавказу. Наші військові знайшли оптимальний маршрут, де окупантам складно збивати дрони.

З часом варто буде залітати й далі. Як буде можливість – потрібно бити по Каспійському морю. Там є деякі важливі цілі.

Там стоїть флотилія. Є борти, які можуть запускати "Калібри". Зараз йде розрахунок маршруту. Крім того, саме там йде трафік між Іраном та Росією. Його також потрібно зупиняти,

– сказав Світан.

Вибухи в Росії: коротко