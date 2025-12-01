Бачимо таке вперше, – військовий оглядач назвав нову серйозну проблему у Росії

Сили оборони продовжують системно бити по військових об'єктах на території Росії. Україна обрала цікаву стратегію, яка створює проблеми ворогу.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що Україна обрала стратегію добивання ворожих об'єктів. Це яскраво видно по атаках на нафтопереробні заводи. Сили оборони продовжують ці удари, доки об'єкт не припиняє роботу.

Як постійні атаки впливають на Росію?

Як наголосив Тимочко, Сили оборони атакують нафтопереробну та авіабудівну галузі, які є стратегічними для військово-промислового комплексу ворога. До прикладу, НПЗ – це не лише нафта. Там виробляють і паливо, і гуму, і мастило, і бітум, які використовуються і на інших підприємствах, що забезпечують російську армію.

Окрім цього, удари по таких об'єктах спричиняють проблеми в політико-економічному секторі країни-агресорки. Це приводить до внутрішніх суперечностей. Хоч силовий блок доволі сильно контролює Росію, але в таких випадках кожен намагається захистити власні інтереси.

Російські військові розуміють, що поки триває війна – доти вони на коні. Їм прощають злочини, мародерку і так далі. Є економічні еліти, які забезпечують війну. Вони втрачають прибутки. Це, напевно, вперше з початку повномасштабної війни ми бачимо хоч підкилимний, але дисонанс при взаємодії російських еліт,

– сказав Тимочко.

Удари по Росії: коротко