Конвертний терор: хто стоїть за атаками на Іспанію і до чого тут Україна

Росія програє на полі бою, а тому панічно шукає варіанти послаблення України. Одними з них стали спроби посіяти паніку в Іспанії, яка є послідовним союзником України у війні з росіянами. Але хто стоїть за терактами в Іспанії і чому саме цю країну обрали мішенню?

Чи пов'язані між собою масові атаки в Іспанії

30 листопада у Мадриді на території посольства України в Іспанії стався вибух. Небезпечний пристрій був захований у листі-бандеролі та надійшов на адресу посла України – пана Погорельцева. Лист не мав зворотної адреси і видався співробітнику амбасади підозрілим – той вийшов з ним на вулицю та спробував вже там перевірити небезпечну кореспонденцію.

Читайте також Нові конверти з вибухівкою надіслали прем'єру Іспанії та в Міноборони

Пильність та швидкість реакції врятували людині здоров'я, або навіть і життя. Вибух не завдав суттєвої шкоди, проте, підняв чимало питань. Вже за годину міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба в спецефірі розповів про теракт і його наслідки, а також заявив, що всі українські дипломати та дипломатичні представництва України посилять заходи безпеки. Не залишились осторонь і поліція Іспанії – вони розслідують злочин, як теракт і посилили заходи безпеки. Їхній приклад наслідують й інші країни Євросоюзу.



Посилка з вибухівкою в українському посольстві / фото ЄП

Ми знаємо терористичні методи країни-агресора і ми готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Я впевнений, що протягом короткого часу іспанська влада після розслідування надасть нам подробиці про тих, хто відповідальний за цей акт,

– заявив посол України в Іспанії Сергій Погорельцев в інтерв'ю каналу RTVE 24.

Ввечері стало відомо, що атака проти українських дипломатів у Мадриді була не єдиною. Того ж дня пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм отримала у Сарагосі іспанська компанія Instalaza.

Чому під ударом опинилась саме компанія Instalaza Компанія із Сарагоси, що з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з тих іспанських компаній, яка виробляє зброю, яку уряд надсилає Україні для захисту від російського вторгнення. Зокрема,



Джерела повідомили іспанському агентству Colpisa, що в компанії Instalaza усвідомлювали, що виробник опинився в центрі уваги ще навесні 2022 року. Міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1 370 Компанія із Сарагоси, що з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з тих іспанських компаній, яка виробляє зброю, яку уряд надсилає Україні для захисту від російського вторгнення. Зокрема, Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією.Джерела повідомили іспанському агентству Colpisa, що в компанії Instalaza усвідомлювали, що виробник опинився в центрі уваги ще навесні 2022 року. гранатометів типу C-90 та Alcotan, які виробляє Instalaza, а також партію ручних кулеметів та 700 000 набоїв різного калібру в межах однієї з перших партій допомоги для ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Тоді в іспанських ЗМІ широко висвітлювали десятки випадків, коли військовослужбовці ЗСУ підбивали російську техніку з гранатометів С-90. гранатометів типу C-90 та Alcotan, які виробляє Instalaza, а також партію ручних кулеметів та 700 000 набоїв різного калібру в межах однієї з перших партій допомоги для ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Тоді в іспанських ЗМІ широко висвітлювали десятки випадків, коли військовослужбовці ЗСУ підбивали російську техніку з гранатометів С-90.

Крім того, пакунок з вибуховим пристроєм виявили на воєнній авіабазі Міноборони Торрехон у передмісті Мадрида, саме звідти Іспанія надсилає літаками воєнну та гуманітарну допомогу Україні. Рентген підтвердив, що у листі – вибухівка.

Вранці у четвер, 1 грудня, іспанська преса повідомила про нові листи з вибухівкою, що були надіслані до Міноборони та до офісу прем'єр-міністра країни Педро Санчеса. Згодом поліція повідомила, що лист до прем’єра перехопили ще 24 листопада, що виключає версію про імітаторів теракту (як колись було з Унабомбером – зачинателем жанру поштового тероризму).

Що варто знати про Унабомбера Унабомбер або ж Тед Качинський – один з навідоміших терористів 20 століття, він досі живий й відбуває довічний термін. Саме він популяризував такий вид тероризму, як надсилання листів з вибухівкою. Качинський був одинаком, в його голові була дивна мішанина з лівих ідей та нового прочитання луддізму. Він мав власне утопічне уявлення про світ. До речі, колега Унабомбера



Унабомбер здійснив близько 30 терактів і вбив 3 людей, 23 жертвам листів з вибухівкою пощастило вижити. Терорист 20 років тримав США в жаху й вдале полювання на нього стало однією з найуспішніших операцій в історії ФБР. Небезпечний терорист став медійною зіркою та мемом, він мав і, на жаль, ще має багатьох послідовників у світі, а також імітаторів.



Унабомбер або ж Тед Качинський – один з навідоміших терористів 20 століття, він досі живий й відбуває довічний термін. Саме він популяризував такий вид тероризму, як надсилання листів з вибухівкою. Качинський був одинаком, в його голові була дивна мішанина з лівих ідей та нового прочитання луддізму. Він мав власне утопічне уявлення про світ. До речі, колега Унабомбера "луцький терорист" Максим Кривош , мабуть, назвав би це "Антисистемою".Унабомбер здійснив близько 30 терактів і вбив 3 людей, 23 жертвам листів з вибухівкою пощастило вижити. Терорист 20 років тримав США в жаху й вдале полювання на нього стало однією з найуспішніших операцій в історії ФБР. Небезпечний терорист став медійною зіркою та мемом, він мав і, на жаль, ще має багатьох послідовників у світі, а також імітаторів. Тед Качинський / фото Britannica

Чому саме Іспанія

Наразі маємо 5 епізодів з листами-вибухівками. Усі вони складаються в один пазл та не залишають простору для трактування.

Лише напередодні уряд королівства оголосив про розширення програми воєнної допомоги Україні та надання ЗСУ засобів ППО, зокрема, ЗРК Hawk. Іспанія є послідовним союзником України та робить чимало для допомоги по відбиттю агресії.Крім гуманітарної, фінансової та воєнної допомоги це також і навчання українських військових. У листопаді в Толедо запрацював центр з підготовки бійців ЗСУ за стандартами НАТО, у планах – навчання 2 400 українців на рік.

До теми Іспанія пообіцяла передати Україні більше систем ППО та генератори

Метою терору є залякування. І якщо українців Росії залякати не вдалося, вони, вирішили зайти з іншого боку та спробувати залякати союзників України. Та обрали для цього саме Іспанію.

Вибір Іспанії не випадковий. Ця країна є здавна улюбленим місцем локалізації російського криміналу та спецслужб. Саме тут осіло чимало "злодіїв у законі", більшість з яких – агентура російського ФСБ. Тут вони "відмивали" брудні гроші – для себе і спецслужб, скуповували активи та нерухомість, заводили потрібні зв'язки та встановлювали контроль над наркотрафіком, каналами торгівлі людьми та зброєю, а ще – працювали як терористи на аутсорсі.

Починаючи з 90-х років Іспанія була хабом для російських терористів. У 2010-х іспанська влада наважилась прикрити цю "лавочку", чим з перемінним успіхом займається й зараз (чимало "авторитетів" опинилися за гратами та позбулися своїх грошей). До речі, значну роль у розкритті російської мережі зіграв Сергій Скрипаль. Завдяки розслідуванню The New York Times стало відомо, що його завербували іспанські спецслужби, а він за невеликі гроші "здав" їм багатьох агентів Москви.

Ще одним важливим моментом є любов іспанських екстремістів до Росії. Ці зв'язки відомі ще з часів громадянської війни в Іспанії., а після деградації баскських бойовиків та маргіналізації їхніх структур, вже російські спецслужби не розривали зв'язків з місцевими анархістами та лівими, яких в Іспанії більш ніж достатньо.Останні, до речі стали частими гостями на Донбасі й воювали у лавах терористів. Деякі з них нині в іспанській в’язниці, проте, чимало симпатиків Росії залишається на свободі.Угруповання ETA / фото AP

Давнє попередження Чому Євросоюз має остаточно зачистити себе від росії та її "туристів"

Значну роль у пропаганді російського тероризму відіграв канал Russia Today. Його іспаномовний підрозділ є одним sз найпотужніших з усієї мережі російських гібридних впливів, і хоча з початком російського вторгнення Russia Today і схожі російські ресурси в Іспанії були заблоковані, у Росії досі залишається чимало прихильників в Іспанії.

Також в Іспанії чимало росіян, які люблять Росію на відстані. Саме вони розмальовують Z-свастикою собори у Барселоні, атакують українських біженців у соцмережах та офлайні. Неформальним їхнім лідером є проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який нині очікує екстрадиції до України.

Терор і тероризм на службі Росії

Європа з початку російського вторгнення демонструє єдність і рішучість у допомозі Україні, а Іспанія є важливим хабом у цьому процесі. Звісно, Росії це дуже не подобається. Ба більше, у Росії вже давно паніка через постійні поразки як на полі бою, так і на дипломатичних фронтах.

Важливо Які наслідки матиме визнання Росії країною-спонсоркою тероризму

Однією з них стало визнання Росії державою, що є спонсором тероризму. Спочатку на рівні НАТО, а згодом – на рівні Євросоюзу. Європарламент схвалив відповідну резолюцію та наполегливо рекомендував країнам-членам ЄС імплементувати відповідні рішення до власного законодавства та створити умови для посилення ізоляції Росії, а також створити дієві механізми конфіскації російських активів та перетворення їх на репарації, а також покарання Росії за воєнні злочини і тероризм.

Саме тероризм, адже це – один з найулюбленіших інструментів Росії. Тероризм називають зброєю слабких та їхнім останнім аргументом.

Тривалий час світ закривав очі на терористичні практики, що панують у самій Росії. Геноцид чеченського народу, що його розв'язала Москва, довго видавався чимось далеким, як і "рязанський цукор", політичні вбивства політиків і журналістів вважалися внутрішніми справами Росії.

Інколи світ мляво реагував, але на створення "списків Магницького" Росія відповідала новими знижками на енергоносії для Європи, місцями у наглядових радах для європейських політиків на пенсії та побудовою нових "потоків". А ще – терактами вже на території ЄС. Серед них – вбивство Олександра Литвиненка майбутнім депутатом російського парламенту, зухвалий та водночас ідіотський замах на Скрипалів, спроба державного перевороту в Чорногорії, диверсії на складах у Словаччині, політичні вбивства у Німеччині.

Список російських терактів можна продовжувати до нескінченності. Нічого не змінили інспірована Росією авіакатастрофа літака з польською елітою на борту та вбивство 298 людей з рейсу MH17. Навіть після цього, Росія залишалась для світу "респектабельним партнером".

Детально Швеція підтвердила диверсію на "Північних потоках": які докази вдалося знайти

Лише на 9 місяць відкритого вторгнення Росії до України Європарламент нарешті визначився та зробив однозначний вибір. Відтепер російський тероризм Європа толерувати не буде.

За кілька хвилин після того, як Європарламент 23 листопада визнав очевидне, Росія підтвердила, що є терористом і здійснила масовану атаку на українську цивільну інфраструктуру. Наступного дня лист з вибухівкою надійшов на адресу прем'єра Санчеса. Цікаво, чи назвав би пан Кисельов це збігом?

Розслідування триває

Говорити про конкретних винуватців наразі рано – поліція веде розслідування, задіяно чимало ресурсів і всі розуміють, що це питання національної безпеки, ба більше – безпеки всього ЄС.

Спецслужби мають з'ясувати, що це було, диверсія російських спецслужб або витівка "корисних ідіотів". Наразі масштаб акції вказує на перший варіант, а її виконання – на другий. Проте, деталі теракту викритих російських агентів "Петрова і Боширова" вказують на те, що ідіотизм, як фактор роботи росіян, ніколи не можна виключати.

Також не виключається, що терористи не мали на меті вбивати, а лише хотіли залякати Іспанію та ЄС. Втім, це зовсім не виключає того факту, що наступним кроком не стане щось більш жахливе.

Важливо У Швеції викрили мережу російських шпигунів

Росія вже довела, що не зупиниться ні перед чим. Російська влада у своїй уяві вже давно воює не з Україною, а з НАТО. А це означає, що європейці (не лише іспанці) мають бути пильними й готуватися до всіх сценаріїв. Просто нагадаємо, що більшість країн ЄС досі видають росіянам шенгенські візи, а сотні тисяч росіян досі мають вид на проживання в Європі.

До теми – подробиці про вибух у посольстві України в Іспанії: дивіться відео