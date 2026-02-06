Військовий розповів, як на фронт вплинуло відключення терміналів Starlink

На початку лютого в російських окупантів на фронті масово перестали працювати термінали Starlink. Багато хто з оглядачів зараз упускає деякі важливі нюанси.

Про це 24 Каналу розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд, зауваживши, що важливо звернути увагу на те, що буде саме в довгостроковій перспективі. Поки не варто робити поспішні висновки, чи це кардинально вплине на ситуацію на фронті.

Як відключення Starlink вплинуло на фронт?

За словами військового, були повідомлення про скарги російських окупантів на відключення Starlink. Утім, не секрет, що ворог має певні альтернативи зв'язку. До прикладу, то й же самий радіозв'язок.

Наразі відключення Starlink ніяк не вплинуло на підрозділ, де служить військовий. Якщо й були поодинокі випадки проблем, то вони швидко вирішувалися.

Незважаючи на проблеми зі зв'язком, які виникли у ворога, він все одно завдає ударів, проводить розвідку. Також окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження. Авіація літає. Спостерігаємо й інші повітряні цілі,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо наголосив, що й українські військові можуть мати проблему з доступом до Starlink. Деякі бійці побоюються проходити верифікацію через ризик перерозподілу обладнання.

Відключення Starlink на фронті: що відомо

І українські військові, і російські окупанти активно використовують термінали Starlink на фронті. Термінали напряму підключаються до мережі низькоорбітальних супутників. Це дає можливість отримувати стабільний зв'язок в умовах дії засобів РЕБ та інших перепон зі зв'язком на фронті. Starlink допомагає передавати дані, проводити розвідку, координувати підрозділи тощо.

Дані про те, що Росія використовує системи Starlink, почали з'являтися ще в 2024 році. Офіційних поставок цих терміналів до країни-агресорки немає, тож їх завозили через треті країни. Зрештою ворог почав використовувати ці системи на різних далекобійних ударних безпілотниках. Це дозволяє окупантам напряму керувати дроном, хоч оператор може бути за сотні кілометрів. До прикладу, саме так ворог атакував автобус з шахтарями, де було 12 загиблих.

Міноборони України звернулося до компанії SpaceX. Вони знайшли рішення, як заблокувати російські термінали. Відтепер їх потрібно верифікувати для використання на території України. Всі інші термінали будуть відключатися. Вже 4 лютого окупанти почали скаржитися про те, що Starlink перестав у них працювати.

В американському Інституті вивчення війни вже розповіли, як відключення Starlink вплине на спроможності Росії на фронті. Їм стане значно складніше проводити розвідку, забезпечувати зв'язок між групами та загалом проводити наступальні операції, не кажучи вже про атаки дронами.