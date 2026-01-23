Втрати шокували, – експерт емоційно нагадав, у яких умовах цілодобово працюють енергетики
- Українські енергетики працюють у надскладних умовах. Вони роблять усе можливе, щоб люди мали більше світла.
- Експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів про роботу енергетиків.
Енергетики зараз проводять колосальну роботу, аби українці були зі світлом і теплом. На жаль, іноді стаються і трагічні випадки.
Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев, прокоментувавши трагічну смерть колишнього керівника Укренерго Олексія Брехта. Такі втрати шокують.
Енергетики працюють з усіх сил
За словами Рябцева, команда Укренерго, яку зібрав ексголова Володимир Кудрицький, зробила колосальну роботу, починаючи з 2022 року. Тоді вдалося синхронізувати українську енергосистему з енергосистемою Європи.
Зверніть увагу! Ще в жовтні 2025 року Кудрицького затримали у Львівській області. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, які були отримані незаконно.
Команда Укренерго – це особливо цінні спеціалісти, на яких фактично тримається енергетика. Якщо Міністерство енергетики – орган, який готує нормативно-правові документи, то Укренерго та різні обленерго – ті, хто безпосередньо робить все, щоб вимкнень було якнайменше, а енергетика функціонувала добре.
На жаль, з боку високопосадовців зовсім інше ставлення до цих людей. Вони лише щось вимагають і навіть не висловлюють хоча б маленьку частку поваги до людей, які вміють працювати не лише головою, але й руками,
– зауважив Рябцев.
Яка ситуація в енергетиці?
