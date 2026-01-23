Потери шокировали, – эксперт эмоционально напомнил, в каких условиях круглосуточно работают энергетики
- Украинские энергетики работают в сверхсложных условиях. Они делают все возможное, чтобы люди имели больше света.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал о работе энергетиков.
Энергетики сейчас проводят колоссальную работу, чтобы украинцы были со светом и теплом. К сожалению, иногда случаются и трагические случаи.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, прокомментировав трагическую смерть бывшего руководителя Укрэнерго Алексея Брехта. Такие потери шокируют.
Смотрите также Где-то до 16 часов без света, а иногда – аварийные отключения: как будут выключать свет 23 января
Энергетики работают изо всех сил
По словам Рябцева, команда Укрэнерго, которую собрал экс-глава Владимир Кудрицкий, сделала колоссальную работу, начиная с 2022 года. Тогда удалось синхронизировать украинскую энергосистему с энергосистемой Европы.
Обратите внимание! Еще в октябре 2025 года Кудрицкого задержали во Львовской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, которые были получены незаконно.
Команда Укрэнерго – это особенно ценные специалисты, на которых фактически держится энергетика. Если Министерство энергетики – орган, который готовит нормативно-правовые документы, то Укрэнерго и различные облэнерго – те, кто непосредственно делает все, чтобы отключений было меньше, а энергетика функционировала хорошо.
К сожалению, со стороны чиновников совсем другое отношение к этим людям. Они только что-то требуют и даже не выражают хотя бы маленькую долю уважения к людям, которые умеют работать не только головой, но и руками,
– отметил Рябцев.
Какова ситуация в энергетике?
- Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января 2026 года было особенно тяжелым днем для энергетики. Он сравнил его с блэкаутом в 2022 году.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев сказал, при каких условиях будут меньше выключать свет. Это зависит от нескольких факторов.
- Член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая оценила ситуацию в украинской энергетике. Читайте ее интервью на сайте 24 Канала.