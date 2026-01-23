Потери шокировали, – эксперт эмоционально напомнил, в каких условиях круглосуточно работают энергетики

Энергетики сейчас проводят колоссальную работу, чтобы украинцы были со светом и теплом. К сожалению, иногда случаются и трагические случаи.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, прокомментировав трагическую смерть бывшего руководителя Укрэнерго Алексея Брехта. Такие потери шокируют.

Энергетики работают изо всех сил

По словам Рябцева, команда Укрэнерго, которую собрал экс-глава Владимир Кудрицкий, сделала колоссальную работу, начиная с 2022 года. Тогда удалось синхронизировать украинскую энергосистему с энергосистемой Европы.

Обратите внимание! Еще в октябре 2025 года Кудрицкого задержали во Львовской области. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, которые были получены незаконно.

Команда Укрэнерго – это особенно ценные специалисты, на которых фактически держится энергетика. Если Министерство энергетики – орган, который готовит нормативно-правовые документы, то Укрэнерго и различные облэнерго – те, кто непосредственно делает все, чтобы отключений было меньше, а энергетика функционировала хорошо.

К сожалению, со стороны чиновников совсем другое отношение к этим людям. Они только что-то требуют и даже не выражают хотя бы маленькую долю уважения к людям, которые умеют работать не только головой, но и руками,

– отметил Рябцев.

Какова ситуация в энергетике?