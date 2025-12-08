Експорт електрики у Європу та нерівномірні відключення: у ДТЕК відповіли на наболілі питання
- ДТЕК заявляє, що Україна не експортує електрику, а навпаки, імпортує її з Європи для підтримки енергопостачання після атак.
- Нерівномірні відключення в різних районах можливі через пошкодження об'єктів енергетики внаслідок російських атак.
У ДТЕК відповіли на найбільш наболілі питання українців. Зокрема там пояснили, чому деякі райони можуть мати більше світла, ніж інші.
ДТЕК також наголосили, що Україна не експортує електрику за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК у Threads.
Чому графіки відключень змінюються по кілька разів на день?
У ДТЕК наголосили, що вони не експортують електрику за кордон, як дехто вважає. Енергетика України у дефіциті.
Усі торгові операції з електрикою описані на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges. І там вказано, що Україна навпаки імпортує електрику з Європи. Це допомагає енергетикам підтримувати світло вдома для українців після російських атак.
Також ДТЕК прокоментували чутки, що одні райони вимикають менше, а інші більше. Такий ефект можливий, якщо російські атаки пошкодили об'єкти, які живлять конкретні райони. У такому випадку туди неможливо доставити електрику.
Під Києвом люди вийшли на протест, бо світла не було дві доби
Мешканці ЖК "Євромісто" в селі Крюківщина під Києвом перекрили дорогу, протестуючи проти відсутності електрики.
У ДТЕК пояснили, що 6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ. Мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу.
Станом на 21:57 7 грудня світло в селі Крюківщина вдалося відновити. У Київській ОВА повідомили про завершення ремонтних робіт.