Експорт електрики у Європу та нерівномірні відключення: у ДТЕК відповіли на наболілі питання

У ДТЕК відповіли на найбільш наболілі питання українців. Зокрема там пояснили, чому деякі райони можуть мати більше світла, ніж інші.

ДТЕК також наголосили, що Україна не експортує електрику за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК у Threads.

Чому графіки відключень змінюються по кілька разів на день?

У ДТЕК наголосили, що вони не експортують електрику за кордон, як дехто вважає. Енергетика України у дефіциті.

Усі торгові операції з електрикою описані на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges. І там вказано, що Україна навпаки імпортує електрику з Європи. Це допомагає енергетикам підтримувати світло вдома для українців після російських атак.

Також ДТЕК прокоментували чутки, що одні райони вимикають менше, а інші більше. Такий ефект можливий, якщо російські атаки пошкодили об'єкти, які живлять конкретні райони. У такому випадку туди неможливо доставити електрику.

