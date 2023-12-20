В Україні є аеропорти, які можуть працювати на приліт та виліт: що для цього потрібно
В Україні залишаються аеропорти, які можуть приймати й випускати літаки. Однак відновлення цивільних авіаперельотів наразі неможливе через високі ризики.
Експерт з авіації Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що потрібно для повноцінної роботи українських аеропортів. За його словами, усе залежить від консолідованого рішення військових і влади.
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"На сьогодні ми бачимо, що є низка аеропортів, як на Півночі України, так і на Заході, які можуть виконувати прийом і випуск повітряних суден. Рішення, який саме це може бути аеропорт і коли це може відбутись, насправді лежить у площині кількох складових – безпекової та політичної", – пояснив Долінце.
Тобто, з одного боку це має бути рішення військових, що вони готові гарантувати певний рівень безпеки від російських ударів. А і з іншого боку – політичне рішення між міністерствами, які відповідають за авіаційні перевезення, і державними службами, які гарантують безпеку польотів.
Україна наразі не готова гарантувати безпеку в небі
Поки що, на жаль, консолідованої позиції від військово-політичного керівництва не було. Або тривають перемовини на технічному й організаційному рівнях, або вони вже відбулись, але вирішили, що на цьому етапі ще не готові гарантувати безпеку цивільних перевезень.
Маємо розуміти, що ситуація насправді дуже непроста. У разі втрати літака з пасажирами з різних країн Україна повинна буде відповідати перед цими країнами й власниками літака,
– наголосив Долінце.
Відновлення цивільних авіаперевезень в Україні: основне
- Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський планує відновити роботу летовища одразу після завершення війни. Для цього було збережено частину персоналу й укладено угоду з авіакомпаніями.
- Треба сказати, що деякі авіакомпанії вже заявляють про свої наміри повернутись на український авіаринок. Серед них – Ryanair (Ірландія), LOT (Польща), Turkish Airlines (Туреччина), Air Baltic (Латвія), SkyUp (Україна), Lufthansa (Німеччина).
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що повітряний простір України відкриють нескоро. Незрозуміло, як під час війни можна проводити цивільні авіаперельоти.