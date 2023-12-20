В Україні є аеропорти, які можуть працювати на приліт та виліт: що для цього потрібно

В Україні залишаються аеропорти, які можуть приймати й випускати літаки. Однак відновлення цивільних авіаперельотів наразі неможливе через високі ризики.

Експерт з авіації Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що потрібно для повноцінної роботи українських аеропортів. За його словами, усе залежить від консолідованого рішення військових і влади.

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"На сьогодні ми бачимо, що є низка аеропортів, як на Півночі України, так і на Заході, які можуть виконувати прийом і випуск повітряних суден. Рішення, який саме це може бути аеропорт і коли це може відбутись, насправді лежить у площині кількох складових – безпекової та політичної", – пояснив Долінце.

Тобто, з одного боку це має бути рішення військових, що вони готові гарантувати певний рівень безпеки від російських ударів. А і з іншого боку – політичне рішення між міністерствами, які відповідають за авіаційні перевезення, і державними службами, які гарантують безпеку польотів.

Україна наразі не готова гарантувати безпеку в небі

Поки що, на жаль, консолідованої позиції від військово-політичного керівництва не було. Або тривають перемовини на технічному й організаційному рівнях, або вони вже відбулись, але вирішили, що на цьому етапі ще не готові гарантувати безпеку цивільних перевезень.

Маємо розуміти, що ситуація насправді дуже непроста. У разі втрати літака з пасажирами з різних країн Україна повинна буде відповідати перед цими країнами й власниками літака,

– наголосив Долінце.

Відновлення цивільних авіаперевезень в Україні: основне

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський планує відновити роботу летовища одразу після завершення війни. Для цього було збережено частину персоналу й укладено угоду з авіакомпаніями.

Треба сказати, що деякі авіакомпанії вже заявляють про свої наміри повернутись на український авіаринок. Серед них – Ryanair (Ірландія), LOT (Польща), Turkish Airlines (Туреччина), Air Baltic (Латвія), SkyUp (Україна), Lufthansa (Німеччина).

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що повітряний простір України відкриють нескоро. Незрозуміло, як під час війни можна проводити цивільні авіаперельоти.