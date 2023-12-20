В Украине есть аэропорты, которые могут работать на прилет и вылет: что для этого нужно

В Украине остаются аэропорты, которые могут принимать и выпускать самолеты. Однако возобновление гражданских авиаперелетов пока невозможно из-за высоких рисков.

Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что нужно для полноценной работы украинских аэропортов. По его словам, все зависит от консолидированного решения военных и власти.

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"На сегодня мы видим, что есть ряд аэропортов, как на Севере Украины, так и на Западе, которые могут выполнять прием и выпуск воздушных судов. Решение, какой именно это может быть аэропорт и когда это может произойти, на самом деле лежит в плоскости нескольких составляющих – безопасной и политической", – объяснил Долинце.

То есть, с одной стороны, это должно быть решение военных, что они готовы гарантировать определенный уровень безопасности от российских ударов. А с другой стороны – политическое решение между министерствами, отвечающими за авиационные перевозки, и государственными службами, обеспечивающими безопасность полетов.

Украина пока не готова обеспечить безопасность в небе

Пока что, к сожалению, консолидированной позиции от военно-политического руководства не было. Либо продолжаются переговоры на техническом и организационном уровнях, либо они уже состоялись, но решили, что на этом этапе еще не готовы обеспечить безопасность гражданских перевозок.

Должны понимать, что ситуация действительно очень непростая. В случае потери самолета с пассажирами из разных стран Украина должна будет отвечать перед этими странами и владельцами самолета,

– подчеркнул Долинце.

Восстановление гражданских авиаперевозок в Украине: основное

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский планирует возобновить работу аэропорта сразу после окончания войны. Для этого было сохранено часть персонала и заключено соглашение с авиакомпаниями.

Надо сказать, что некоторые авиакомпании уже заявляют о своих намерениях вернуться на украинский авиарынок. Среди них – Ryanair (Ирландия), LOT (Польша), Turkish Airlines (Турция), Air Baltic (Латвия), SkyUp (Украина), Lufthansa (Германия).

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что воздушное пространство Украины откроют нескоро. Непонятно, как во время войны можно проводить гражданские авиаперелеты.