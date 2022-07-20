Ухилення від призову за мобілізацією: чи можуть порушники повторно отримати повістку

Для ухилянтів від призову до армії не передбачена відстрочка від мобілізації. Порушники після притягнення до відповідальності підлягають мобілізації.

Засуджених за ухиляння не знімають з військового обліку

Роман Лихачов з волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" роз'яснив, що для порушників не передбачена відстрочка від мобілізації. Тих, кого засудили за статтею "Ухилення від призову за мобілізацією", не знімають з військового обліку.

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Відтак, чоловіки, які проігнорували повістки до військкомату, після притягнення до кримінальної відповідальності, можуть підлягати мобілізації та повторно отримати повістки.

Стаття кримінального кодексу за "ухилянство" від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Адвокат Роман Лихачов повідомив, що в Єдиному реєстрі судових рішень станом на 15 липня вже є 8 вироків за цією статтею. 5 судових вироків було винесено на Закарпатті та ще по одному у Волинській, Львівській і Сумській областях. Кожному з обвинувачених суд призначив покарання з іспитовим строком від 1 до 3 років.

В Україні триває мобілізація: що відомо

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні до 23 серпня оголошено воєнний стан і мобілізацію. Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено виїжджати за кордон. Наразі ця норма не регулюється законом. Депутати Верховної Ради хочуть законом заборонити виїзд чоловіків під час воєнного стану.

У МВС інформували, що понад 3 мільйони громадян України перебувають на військовому обліку не за місцем проживання, що є порушенням. За неявку у військкомат військовозобов'язаний, якому вручили повістку, може отримати штраф або й реальний термін ув'язнення.

В Україні з'явилася петиція про заборону видавати повісти у громадських місцях. Вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

У ЗСУ пояснили, що вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше. Також там запевнили, що вручення повістки передбачає уточнення даних, а не мобілізацію на фронт.

Наразі мобілізаційні плани в західних областях більші, аніж в інших регіонах України. У ЗСУ заявили, що це пов'язано з тим, що в західних регіонах наразі проживає більше громадян, тому й мобілізаційні плани там – більші.

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